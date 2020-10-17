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İzmir Büyükşehir’den Nurhak Belediyesi’ne otobüs hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurhak Belediyesi’ne otobüs hediye edildi. Nurhak Belediyespor’un takım otobüsü olarak kullanılacak aracı, Belediye Başkanı İlhami Bozan teslim aldı.

İzmir Büyükşehir’den Nurhak Belediyesi’ne otobüs hediyesi
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Nurhak Belediyesi’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs hediye edildi. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, İzmir’e giderek otobüsü teslim aldı. Aracın, geçtiğimiz yıl kurulan Nurhak Belediyespor’u takım otobüsü olarak kullanılacağını belirten Başkan Bozan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti.

Başkan Bozan, “Her zaman ve her konuda Nurhak'ın yanında yer alan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztunç’a, ESHOT Genel Müdürü Sayın Kerim Özer'e ve Nurhak'ı çok önemseyen ve yanımızda olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ile İzmir halkına Nurhak adına teşekkür ediyoruz” dedi.


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İzmir Büyükşehir’den Nurhak Belediyesi’ne Otobüs Hediyesi
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