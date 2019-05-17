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İzinsiz afiş asan markete 1000 TL ceza

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince izinsiz afiş asan özel bir markete, kabahatler kanunu kapsamında 1000 TL para cezası kesildi.

İzinsiz afiş asan markete 1000 TL ceza
 

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince izinsiz afiş asan özel bir markete, kabahatler kanunu kapsamında 1000 TL para cezası kesildi.

İlçe genelinde görüntü kirliliğin önüne geçmek için çalışmalarına devam eden Elbistan Belediyesi, 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında izinsiz afiş asan özel bir markete 1000 TL para cezası uyguladı.

Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizde görüntü kirliliğin önüne geçilmesi ve izinsiz afişlerin incelenmesi amacı ile Zabıta Müdürlüğümüzce çalışma başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonrası özel bir markette izinsiz afiş asıldığı tespit edilmiştir. 5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden Bin TL para cezası kesilmiştir. Bu tür denetim ve incelemeler devam etmekte olup, işletmelerimizin mağdur olmaması amacı ile izinsiz afiş asmamaları önemle rica olunur”

5326 Kabahatler Kanunu çerçevesinde sorumlu belediyeden izin almadan dağıtılan el ilanı, broşür ve duvarlara yapıştırılan afişlere zabıta müdürlüğü ceza kesebiliyor.

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Albıstanlı 4 gün önce

Gözünüzü açında görün ... halkın kullanımı için yapılan kaldırımlar esnafın depo, malzeme stoklama yeri dükkandan çok mal sergi alanı ;masa sandalye atıp keyf çattığı yer , sandalye veya şahsi duba ile paralı park yapmaya bile engel olan bir başı boşluk denetimsizlik vs vs AÇTA GÖZLERİNİZİ GÖRÜN ...

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Xmen 4 gün önce

Kanunlar akla gelmeye başladı,özellikle para kazanmak için olanlar,

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Seda 4 gün önce

Kaldırımlar esnaflar tarafından işgal edilmiş. yürüyecek ne yol var ne kaldırım

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Vatandaş 3 gün önce

Elbistan'da çevre düzenlemesi demeyin çok komik oluyorsunuz

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Kabahat bu mu dünya 3 gün önce

MaşAllah Allah esirgesin sizi bu gerçekten yerinde bir uygulama oy gülkesi geldi

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TÜRK 3 gün önce

Geçen geçmişte kaldı senin benim başkanım vardı cade ve yolar rezilik dizboyudu çokşükür halkın başkanı geldi ALLAH yolunu açıkeylesin

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Kazım 1 gün önce

ÖNCE KALDIRIMLARDAKİ İŞGALİ TEMİZLEYİN!

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