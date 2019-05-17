İzinsiz afiş asan markete 1000 TL ceza

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince izinsiz afiş asan özel bir markete, kabahatler kanunu kapsamında 1000 TL para cezası kesildi.

İlçe genelinde görüntü kirliliğin önüne geçmek için çalışmalarına devam eden Elbistan Belediyesi, 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında izinsiz afiş asan özel bir markete 1000 TL para cezası uyguladı.

Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizde görüntü kirliliğin önüne geçilmesi ve izinsiz afişlerin incelenmesi amacı ile Zabıta Müdürlüğümüzce çalışma başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonrası özel bir markette izinsiz afiş asıldığı tespit edilmiştir. 5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden Bin TL para cezası kesilmiştir. Bu tür denetim ve incelemeler devam etmekte olup, işletmelerimizin mağdur olmaması amacı ile izinsiz afiş asmamaları önemle rica olunur”

5326 Kabahatler Kanunu çerçevesinde sorumlu belediyeden izin almadan dağıtılan el ilanı, broşür ve duvarlara yapıştırılan afişlere zabıta müdürlüğü ceza kesebiliyor.