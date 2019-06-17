İzinsiz afiş asan firmalara ceza

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak ve cadde üzerindeki direk, duvar ve otobüs duraklarına bakılarak bazı firma ve şahıslara ait afişlerin çevre ve görüntü kirliliğine yol açtıklarının tespit edilmesi sonrası cezai işlem uyguladı.

Elbistan Belediyesinden konu hakkında yapılan açıklamada, kesilen toplam ceza miktarının yaklaşık 24 bin TL olduğu belirtildi.