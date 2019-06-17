İzinsiz afiş asan firmalara ceza

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak ve cadde üzerindeki direk, duvar ve otobüs duraklarına bakılarak bazı firma ve şahıslara ait afişlerin çevre ve görüntü kirliliğine yol açtıklarının tespit edilmesi sonrası cezai işlem uyguladı.
Elbistan Belediyesinden konu hakkında yapılan açıklamada, kesilen toplam ceza miktarının yaklaşık 24 bin TL olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Belediyemize bağlı zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelinde şehrin estetiğini bozan ve çirkin görüntüye neden olan gelişi güzel bez, kâğıt ve benzeri afişlerin çitlere, caddelere sokaklara ve duvarlara asılmasının önüne geçmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce birçok işletmeye ekiplerimizce asılan izinsiz afişlerin kaldırılması için uyarı yapılmış ve afişlerin asılmaması konusunda basın yayın yolu ile duyurulmuştu. Ancak tüm uyarılara rağmen izinsiz afiş asıldığı tespit edilmesi sonrası zabıta müdürlüğü ekiplerimiz gerekli çalışmayı başlatmıştır. İncelemeler sonrası 5326 sayılı kabahatler kanunun ilgili maddesi uyarınca birçok işletmeye yaklaşık 24 bin TL cezai işlem uygulanmıştır. İşletmelerimizin mağdur olmamaları için izinsiz afiş asmamaları önemle rica olunur” denildi.