İYİLİKDER, Afrika’da su kuyuları açacak

Proma Altınşiş Restoran’da düzenlenen ve yoğun bir katılımın gerçekleştiği kahvaltı programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İYİLİKDER Elbistan Temsilcisi Akif Pak, Afrika’da içme suyuna ve hijyen için gerekli olan suya duyulan ihtiyacı dikkat çekti.

Pak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İYİLİKDER olarak, ülkemizde her ne sebeple olursa olsun bir mağduriyet, bir sıkıntı yaşandığında oradayız. Zaman ve mekan bize emanet bilinciyle dünyada her nerede bir çare aranıyorsa, çareye köprü olma gayreti içerisindeyiz. İYİLİKDER, başta yakın coğrafi komşularımız olmak üzere yedi kıtada mazlumun, mağdurun yanındadır. İYİLİKDER, açlıkla, susuzlukla ve her türlü yoksunlukla mücadelede etkin şekilde rol almaktadır. Afrika’daki kardeşlerimize her türlü insani yardımın yanında en önemlisi olan su kuyusu projesine bizde Elbistan İYİLİKDER ve Şura-Der olarak katkı sunmak istedik. Bu çorbada bizimde suyumuz olsun istedik. ‘Susuz Canlara Can Katalım’ istedik. Çeşmeyi açtığınızda suyunuz serin ve temiz olarak size hizmet ediyor değil mi? Gündelik hayatımızı şırıl şırıl akan sularımız sayesinde ne kadar kolay idame ettirdiğimizi bir düşünelim. Şimdi sıra Afrika’nın birçok yerinde onlarca yıldır devam eden kuraklık ve su sıkıntısını düşünmekte; bebeklerin, çocukların, kadınların sıradan bir günü, içme suyuna ve hijyen için gerekli olan suya duyulan hasretle ve yoksunlukla geçiyor. Gelin kara kıtanın bahtı kara insanına, açacağımız su kuyuları ile destek olalım, onlara sıhhat ve afiyet katmak için su kuyusu kampanyamıza çevremizdeki herkesi bağışlarıyla ortak edelim. Elhamdülillah bir iyilik hareketinde daha tam destek gördük. Katkı sunan herkesten Rabbim razı olsun. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İyilik çoğalmaya, yayılmaya devam edecek inşallah. Ayrıca açılan su kuyusuna ilişkin fotoğraf ve video kaydı alınarak İyilikder ve Şura-Der sayfasında yayınlanacaktır.”