İyilik Şöleni’nde buluştular

Organizeye, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, İYİ Parti ilçe başkanları, AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan yaptı. Özcan, insanların moral depolaması ve müzik dinleyerek hoşça vakit geçirmeleri amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, programa katılanlara teşekkür etti. Özcan, ayrıca Elbistan Ülkü Ocakları eski başkanı Celal Karagenç’in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Daha sonra mikrofona davet edilen İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ise, şunları söyledi:

“Böyle günler, birbirimize daha sıkı sarılmanın, birbirimizi daha iyi anlamanın vesilesidir. Biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç içerisinde belki bir moral bulabilir miyiz düşüncesi ile böyle şenlikler düzenleniyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”

Programın son konuşmasını yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Gürbüz, “İyilik bulaşıcıdır. İyilik gecesinin tertip edilmesini olumlu ve güzel buluyoruz. Bir hafta önce verdiğimiz konserde, gençlerin eğlenmeye ve insanların da rahatlamaya ihtiyacı olduğunu gördük. Arkasından da hemen böyle güzel bir organizasyon daha da yakıştı. 21 Eylül’de bir güreş şöleni düzenleyeceğiz. Orada da bir konser etkinliği yapmayı planlıyoruz. Elbistan’da artık her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu gösteriyor. Daha sosyalleşebileceğimiz, birlikte programlar icra edebileceğimiz günleri göreceğiz. Siyasi görüşü, düşüncesi, bakış açısı ne olursa olsun herkes ortak bir paydada Elbistan sevgisinde, insanlar birbirlerine karşılıklı olarak anlayış gösterebilecekleri ortamlarda kucaklayabiliyorlar. Şehrimiz adına, halkım adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Daha çok bir araya gelmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Elbistan Belediye Meclisi’nde 4 siyasi partimiz var ama aldığımız kararların yüzde 90’ını oy birliği ile alıyoruz. Mümkün olduğunca hiç kimsenin görüşünün dışarıda kalmasını istemiyoruz. Bu anlamda da İYİ Parti yöneticileri ve belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Şehrimizin iyiliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu güzel programların devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

















Konuşmaların ardından şiirler okundu. Daha sonra konuk sanatçılar, Kırşehirli Yaşar ve Salih Kıraç da ünlü isimlerin dillere pelesenk olan türkü ve şarkılarını seslendirdi.