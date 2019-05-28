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İyilik-Der’den yetimlere bayramlık yardımı

İyilik-Der Elbistan Temsilciliği tarafından ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ projesi çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi Elbistan’daki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

İyilik-Der’den yetimlere bayramlık yardımı

Alınan kayıtlar sonrasında evlerinde tespitleri yapılan çocuklar, bağışçıların desteği ile açılan iyilik mağazasından gruplar halinde giydirildi.

Organize ile ilgili olarak değerlendirme yapan İyilik-Der Elbistan Kadın Temsilcisi Fazilet Seviç, yetimlerin, dünyada berekete vesile birer emanet olduğuna dikkat çekti.

Seviç, “İyilik-Der, bu Ramazan’da da ülkemiz başta olmak üzere Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu’daki birçok ülkede gıda kolisi dağıtımları, yetim giydirme, yoksullara yönelik iftar programları, fitre dağıtımları gibi etkinlikle ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. Bu Ramazan ayında ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ adı altında bir kampanya başlattık. Düzenlediğimiz kampanya ile bağışçılarımızın Ramazan ayında bir yetimin bayramlık giyimine destek olarak, Peygamber Efendimizin (sav) bu sünnetini ihya etmenin yanı sıra, ebedi hayatta miras kalacak bir hayra kavuşmalarına vesile olmalarını istedik. Bu kampanya çerçevesinde toplanan yardımlarla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza iyilik mağazamızda bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.  Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile iyilik mağazamızda yüzlerce yetimin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyoruz. Bu güzelliğe ve çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Allah, herkesten razı olsun.” şeklinde konuştu.

Yepyeni kıyafetleriyle buluşan çocukların gözlerinde ise, bayramı bayram gibi yaşayabilecek olmanın mutluluğu okunuyordu.

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MAHMUT 4 saat önce

İYİ Kİ İYİ İNSANLAR VAR...

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Ayse yalın 3 saat önce

Yapılan iyilikleri şova dönüştürmeyin yardım gizli yapılır gösteriş ile yardım yapilmaz

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