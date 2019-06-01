İyilik-Der’den 11 yaşındaki Sedanur’a bayram hediyesi tekerlekli sandalye

Doğuştan Serebral Palsi hastası olan kızları 11 yaşındaki Sedanur Kebeli için 4 yıldır tekerlekli sandalye başvurusunda bulunan aile, her seferinde olumsuz cevap aldı. Başvuruları sonuçsuz kalan 11 yaşındaki Sedanur’un ailesi, tekerlekli sandalye için son olarak İyilik-Der Elbistan Temsilciliği’ne başvurdu.

Ailenin başvurusunun ardından dernek üyeleri, kas hastalığı nedeniyle oturmakta bile güçlük çeken Sedanur’a ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi alabilmek için bir kampanya başlattı. Kampanya sonunda toplanan para ile alınan, yaklaşık 7 bin lira değerindeki tam ortopedik tekerlekli sandalye Ramazan Bayramı öncesinde 11 yaşındaki Sedanur’un ailesine İyilik-Der Elbistan Temsilciliği yetkilileri tarafından teslim edildi.

Bayram öncesi tekerlekli sandalyesine kavuşan 11 yaşındaki Sedanur Kebeli’nin ailesi, gösterdikleri ilgiden dolayı İyilik-Der Elbistan Temsilciliği yetkililerine teşekkür ettiler.

Serebral Palsi Nedir ?

Bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir dizi nörolojik bozukluktan herhangi birini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Serebral palsi kas hareketlerini etkilemekle birlikte kaslardaki ya da sinirlerdeki bir problemden kaynaklanmaz. Beynin, kas hareketlerini kontrol eden bölgelerinde söz konusu olan anormalliklerden kaynaklanır. Serebral palsi görülen çocukların çoğunluğu bu bozuklukla doğar, ancak bozukluk aylar ya da yıllarca tespit edilemeyebilir.

Serebral palsinin belirtileri (semptomları) nelerdir?

Serebral palsinin (SP) ilk belirtileri genellikle çocuk 3 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar. En yaygın olanları istemli hareketler sırasında kas koordinasyonu eksikliği (ataksi); kaslarda katılık ya da sıkılık ve abartılı refleksler (spastisite); tek ayağını ya da bacağını sürüyerek yürüme; ayak uçlarında yürüme, eğilerek yürüme ya da makaslayarak yürüme; aşırı katı ya da aşırı gevşek kas tonusudur.

Çocukların küçük bir bölümünde serebral palsi, yaşamın ilk birkaç ayında ya da yılında meydana gelen beyin hasarı, bakteriyel menenjit veya viral ensefalit gibi beyin infeksiyonları ya da trafik kazası, düşme gibi sebeplere bağlı kafa yaralanmaları sonucu ortaya çıkar.

Serebral palsiye neler yol açar?

Birçok SP vakasının nedeni bilinemiyor. Motor işlevleri düzenleyen beyin alanlarının gelişiminde bir anormallik veya hasar geliştiğinde hastalık meydana geliyor. Yaklaşık her 1000 canlı doğumun 2 – 3’ünde meydana gelir. Risk faktörleri aşağıdaki gibidir:

- Prematürite (Erken doğum)

- Çok düşük doğum ağırlığı (Özellikle 1000 gramın altındaki bebekler)

- Virüsler

- Hamilelik sırasında ilaç veya madde bağımlılığı

- Enfeksiyon

- Beyin kanaması

-Travma

