İyilik-Der ve Şura-Der, yetimleri iftarda buluşturdu

Pınarbaşı Abdülhamithan Parkı’nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen iftar programında ilçedeki yetimler ile anne ve akrabalarını bir araya geldi.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlen iftar programının açılış konuşmasını yapan İyilik-Der Elbistan Temsilcisi Akif Pak, “İyilik-Der ve Şura-Der Elbistan Temsilcilikleri olarak yıl içinde gerek yetim kardeşlerimizle, gerekse ihtiyaç sahipleriyle pek çok çalışma yapmaktayız. Belki de bu çalışmalardan en anlamlısı ‘yaptığımız yetim faaliyetleridir. Ramazan'ın 15'inde Elbistan'da Pınarbaşı Mesire Alanında yaklaşık 750 kişinin katıldığı bu iftar organizasyonunda, yetim kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu yıl yetim kardeşlerimizle ikinci kez bir araya geldik. Hayırseverlerimizin katkısı ile hem yetim kardeşlerimize güzel bir iftar verdik, hem de oyun alanında oynadıkları oyunlar ile eğlenceli bir akşam geçirtmiş olduk. Programın hazırlamasında emeği geçenlere ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra mikrofona gelen Elbistan İyilik-Der Kadın Temsilcisi ve Yetim Komisyon Başkanı Fazilet Seviç ise şunları söyledi:

“Böylesine sevgi ve rahmet iklimini paylaştığımız için hamdediyorum. Umursayanlar, aldıranlar. Yanlış gördüğünü hemen düzeltmek isteyenler, ötekinin acısına kulak kesilenler bir aradayız.

Vicdan, aldırış etmektir. Umursamaktır. İçimizin derinliklerinden gelen ve bizi ahlâka çağıran o sestir. Bize ‘başka türlü yapamazdım’ dedirten şeydir. Başka insanlara hayrı dokunan her bir kişi, varlığın karşılıklı bağımlılığına ve ortak bir insanlık fikrine inanır. İnsanın içinde çağlayan bir sorumluluk duygusu, onu başkasına el uzatmaya ve böylece kendi fıtratına, varoluşsal özüne sadık kalmaya zorlar. Vicdan içimizde bizi Allah’a çağıran sestir, hatta Allah’ın içimizde yankılanan sesidir. Bizi mazlumla birlikte saf tutmaya ve kurbanın acısını duymaya yöneltir. Vicdan ahlâkın kaynağıdır. Ahlakı en iyi besleyen şey de sosyal sorumluluktur. Onun hangi acısı beni onu duymaya, onun için harekete geçmeye zorluyor. Onu nasıl daha iyi anlayabilirim.

Bu gün 7milyarı aşan dünya nüfusunun 2.2 milyarı çocuk ve 500 milyonu aşan bir bölümünün yetim olduğunu biliyor musunuz? Elbistan’ımızda da farklı sebeplerle 500’e yakın yetim çocuk olduğunu tahmin ediyoruz. Kardeş aile projemiz kapsamında 50 aileye düzenli olarak ayni, nakdi ve eğitim desteği sunuyoruz.

Yetimler bize Allahın emaneti, Resulünün mirası, memleketin bolluğu, bereketi demek. Yetim çok şey demek. Ama en başta Muhammed Mustafa demek. Bir yetimi anlamak, çocuk Muhammedi anlamak demek bunu biliyoruz, bunun için çalışıyoruz. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm olmak, ellerini tutan el olmak istiyoruz. Başka gönüllere misafir olabildiğimiz kadar, kendi ruhumuzda evimizdeyiz. O halde aldır gönül, ki sen ancak aldırdığın kadar varsın.”

İftardan sonra çeşitli oyunlar oynayan yetim çocuklar, gönüllerince eğlendi.



















