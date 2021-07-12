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İyilik Der ve Şura Der yaz okulu başladı

İyilik Derneği Elbistan Temsilciliği ve Şura Derneği’nin, Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol ile ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında 6 hafta sürecek yaz okulu başladı.

İyilik Der ve Şura Der yaz okulu başladı
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Yaz okulu koordinatörü Fazilet Sevinç,7-14 yaş grubundaki Türk ve Suriyeli yetim çocuklara yönelik 5 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında 6 hafta sürecek yaz okulunda eğitimlerin başladığını belirterek şunları söyledi:

“Elbistan'da yıllardır sürdürdüğümüz yetim çalışmamızda gördük ki, insana yapılabilecek en büyük iyilik; ilgi, sevgi, kardeşlik duygularıyla sunulan eğitimdir. Biz istiyoruz ki yüreğine dokunulmamış tek bir yetim dahi kalmasın. Sadece maddi ihtiyaçların giderilmesinden öte kardeşlik duyguları ile yanlarında olalım. 150 yetim ailemize düzenli yardımlar ulaştırıyoruz. Haftada bir gün cumartesi değerler eğitimi, anne eğitimi, psikolojik destek programlarımız devam ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızı daha düzenli bir şekilde büyütebilmek için tüm Elbistan halkımıza duyurmak bu iyilik hareketinde beraber yürümek istiyoruz. Yetimlerin tüm insanlığa emanet edildiği düşüncesi ile emeğimizi imkanlarımızı, değerlerimizi paylaşmak ahlaken ve bedenen yozlaşmanın önünde durmak toplumsal huzurun inşası için yetim çalışması diyoruz.  Pandemi döneminde eğitim yuvalarından uzakta kalan çocuklarımızın yoğun katılımı ile yaz okulumuzda eğitimlerimiz devam ediyoruz.”

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İyilik Der Ve Şura Der Yaz Okulu Başladı