İyilik Çadırı’nda kardeşlik mutfağı yarışması düzenlendi

Kent Konseyi Kadın Meclisi, İYİLİK-DER ve ŞURA-DER’in organizasyonu ile ‘Can Kulağı’ projesi kapsamında Çarşı Atik Camii yanında ‘İyilik Çadırı’ açıldı. İyilik Çadırı’nda halka açık olarak kardeşlik mutfağı yemek yarışması düzenlendi. Yarışmada, ev hanımlarının yaptığı yöresel yemek ve pasta ürünleri satışa çıktı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kent Konseyi Kadın Meclisi, İYİLİK-DER ve ŞURA-DER olarak İyilik Çadırı ile farklı bir etkinliğe imza atmış bulunuyoruz. Buradaki kardeşlik mutfağı yemek yarışmasında en lezzetli ev yemeğini belirledik. Buradaki yemekler satışa sunularak geliri İdlib’teki sofralara sıcak bir kase çorba, bir lokma ekmek, başlarını sokacakları bir çadır olacak. Ülkemiz başta olmak üzere, dünyanın neresinde bir mağduriyet, bir sıkıntı yaşanıyor, çare aranıyorsa, çareye köprü olma çabasıyla oradayız. Başta yakın coğrafi komşularımız olmak üzere yedi kıtada mazlumun, mağdurun yanındayız..

İdlib’teki kardeşlerimize battaniye, un, çadır başta olmak üzere her türlü insani yardımın ulaştırılmasında katkı sunmak istedik. Elimizden gelen en güzel yemeklerimizi yapıp onlara ikram edelim, sofralarında sıcak bir kase çorba, bir lokma ekmek, başlarını sokacakları bir çadır olalım istedik. Böyle farklı bir etkinlik düzenledik. Kardeşlik mutfağında canlara can katalım istedik. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

Kardeşlik mutfağı yemek yarışmasında dereceye girenlere sürpriz hediyeler verildi.







