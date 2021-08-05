İyiliğe Vesile Ol Derneği, yangının yaralarını sarıyor

Türkiye’nin çeşitli illerinde devam eden özellikle Marmaris ve Antalya’da ağır tabloları ortaya çıkaran yangınlara karşı vatandaşlarla birlikte hayvanların ve tüm canlıların yanında olmak adına İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Elbistan ekibi de kollarını sıvadı.

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Aslan; “Ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için tek yürek olarak çabalayan milletimizin ve devletimizin yanında yer alıyoruz. Bu noktada, ormanlarımızdaki ateşin son alevi ortadan kalkana kadar tüm imkânlarımızla elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz. Temsilciliklerimizden hareket eden ekiplerimiz ve gönüllülerimiz, yangının yaşandığı tüm bölgelerde yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verirken aynı zamanda yangından zarar gören ailelerin de ihtiyaçlarını gidermek için acil ihtiyaçların karşılanması adına yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Aslan; yetkililerin talepleri ve acil ihtiyaçlar doğrultusunda gerek insan gücü gerekse lojistik destek ile bu büyük mücadeleye katkı sunmak için İyiliğe Vesile ol İnsani Yardım Derneği olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Maddi manevi kayıplar yaşayan bölge halkının yaralarını sararak, ormanlarımızı güçlendirme noktasında elimizden geleni ortaya koyacağız. Henüz acımız taze iken ve süren yangınlar varken kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan mesnetsiz açıklamalara karşı mesafeli durmamız, herhangi bir provokasyona mahal vermememiz son derece mühimdir. El birliği ile en kısa sürede bu kötü günleri Allah’ın izniyle atlatacağımızı ümit ediyorum. Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Gün birlik beraberlikle ve kararlılıkla mücadele günüdür” dedi.