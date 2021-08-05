Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
‘Bir kapak bir umut’ projesinde mavi kapaklar 2 engelliye umut oldu
‘Bir kapak bir umut’ projesinde...
Pınarbaşı’nda mangal ve semaver yasağı devam edecek
Pınarbaşı’nda mangal ve semaver yasağı...
Söğütlü’deki balık ölümleri korkutuyor
Söğütlü’deki balık ölümleri korkutuyor
Şehir Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor
Şehir Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor
Elbistan, yangından etkilenenler için tek yürek oldu
Elbistan, yangından etkilenenler için tek...
banner191
banner162

İyiliğe Vesile Ol Derneği, yangının yaralarını sarıyor

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği, orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak, acılarını paylaşmak, devletimizin ve yangın bölgelerinde çalışan diğer STK’ların iş yüklerini bir nebze de olsa hafifletmek için gittiği Antalya’nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor. 

İyiliğe Vesile Ol Derneği, yangının yaralarını sarıyor
banner167

Türkiye’nin çeşitli illerinde devam eden özellikle Marmaris ve Antalya’da ağır tabloları ortaya çıkaran yangınlara karşı vatandaşlarla birlikte hayvanların ve tüm canlıların yanında olmak adına İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Elbistan ekibi de kollarını sıvadı.

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Aslan;  “Ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için tek yürek olarak çabalayan milletimizin ve devletimizin yanında yer alıyoruz. Bu noktada, ormanlarımızdaki ateşin son alevi ortadan kalkana kadar tüm imkânlarımızla elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz. Temsilciliklerimizden hareket eden ekiplerimiz ve gönüllülerimiz, yangının yaşandığı tüm bölgelerde yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verirken aynı zamanda yangından zarar gören ailelerin de ihtiyaçlarını gidermek için acil ihtiyaçların karşılanması adına yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. 

Aslan; yetkililerin talepleri ve acil ihtiyaçlar doğrultusunda gerek insan gücü gerekse lojistik destek ile bu büyük mücadeleye katkı sunmak için İyiliğe Vesile ol İnsani Yardım Derneği olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Maddi manevi kayıplar yaşayan bölge halkının yaralarını sararak, ormanlarımızı güçlendirme noktasında elimizden geleni ortaya koyacağız. Henüz acımız taze iken ve süren yangınlar varken kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan mesnetsiz açıklamalara karşı mesafeli durmamız, herhangi bir provokasyona mahal vermememiz son derece mühimdir.  El birliği ile en kısa sürede bu kötü günleri Allah’ın izniyle atlatacağımızı ümit ediyorum. Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Gün birlik beraberlikle ve kararlılıkla mücadele günüdür” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İyiliğe Vesile Ol DerneğiYangının Yaralarını Sarıyor