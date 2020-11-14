İyiliğe Vesile Ol Derneği gönülleri ısıtıyor

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği, Elbistan’da kış günlerinin kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kömür ve odun yardımı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yardımseverlerin destekleri ile temin edilen kömür, odun ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Aslan, “Derneğimiz ülkemizin birçok yerinde çalışmalarına devam etmektedir. Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin çektiği acıyı hafifletmek için çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki yeryüzünde herkes aynı imkânlara sahip değil. Bazıları refah ve varlık içinde yaşarken, bazı insanlar yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Bizde soğuk kış günlerinde bacası tütmeyen bir ev kalmasın diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbistan ilçemizde tespiti yapılan ailelere yakacak odun ve kömür yardımında bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

Dernek aracılığı ile önceden yardım talebinde bulunan ailelerin saha ekiplerinin incelemesi ve gerekli araştırmaların yapılması ile tespit edilerek kayıt altına alındığını belirten Aslan, doğru kitleye ulaşabilmek adına ince eleyip sık dokunduklarını da söyledi.

Aslan, araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu doğrulanan ailelere sobalık kömür ve odun dağıtımları gerçekleştirildiğini kaydetti.











