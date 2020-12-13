İYİ Partili Çabukel: “Gençler Elbistan’ı terk ediyor”

Elbistan’ın sürekli göç verdiğini vurgulayan Başkan Çabukel, “Hayalleri yok, gelecekleri yok. Erkekler askerlik sonrasında Elbistan’ gelmek istemiyorlar” diye konuştu.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, partisinin Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül ve partililerle birlikte ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlçe esnafını dinleyen Başkan Çabukel, “Dert çok, çözüm yok” diyerek esnafların zor durumda olduğuna değindi.

Başkan Çabukel, şöyle konuştu:

“Esnafımızın derdi her yerde aynı. Dert çok, çözüm yok, maalesef esnaf perişan. . Esnaf işletme küçültmeye gidiyor. Kirasını, su faturasını ödeyemiyor. Kış geldi, bir de yüklü doğalgaz faturaları gelince esnafımızın hali ne olacak meçhul. Esnaf olmazsa hiçbir şey olmaz. Esnafa 300- 2500 TL arasında elektrik faturası geliyor. Bunlar çok yüksek faturalar. Esnafımızın birikmiş Bağ-Kur ödemesi var. İşçi çalıştıranlar işçisinin ücretini ödeyemiyor. Esnaf haftada bir yaptığı siftahla dükkanını mı işletsin, elektrik su faturasını mı ödesin, çocuğunu mu okutsun, evine erzak mı alsın, dükkan kirasını mı ödesin. Yazık, esnafına bu hali reva gören yöneticilere çok yazık.”

Elbistan özelinde en büyük sorunun işsizlik olduğuna işaret eden İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, “Şeker fabrikasının özelleştirilmesi, termik santralin havayı kirletmesi ve özelleştirme sonrasında kazanç çok düştü. Şehir içinde dönen sıcak para maalesef artık Elbistanlılara uğramıyor. Bu nedenlerle iş imkanı azalınca gençler iş bulamadığından ilçeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Hayalleri yok, gelecekleri yok. Erkekler askerlik sonrasında Elbistan’ gelmek istemiyorlar. Elbistan şehrimiz için çok önemli bir ilçeyken Elbistanlı gençler bölümleri ne olursa olsun üniversite okudukları şehirlerde yaşamayı tercih ediyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmak zorunda. Elbistan'ın verdiği göç tehlikeli rakamlara ulaşmış durumda. Yapılan hizmetler neden, niçin gerektiği düşünülmeden, yapmış olmak için yapılıyor. İlçemize bisiklet yolu yapılmış. Görülen o ki yapılan hizmet yanlış yere yapılmış. Küçük esnaf iş yeri önüne aracını park edemiyor, gelen müşteri aracını park edemediği için esnafı tercih etmiyor. Zaten siftah dahi yapamayan esnaf bir de bu gibi dertlerle uğraşıyor” şeklinde değerlendirme yaptı.











