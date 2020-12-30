İYİ Partili belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Elbistan Belediyesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Zeynel Er, AK Parti meclis üyeliğine geçti. Er’e AK Parti rozeti, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tarafından takıldı.

Rozet takma programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Elbistan Belediyesi İyi Parti Meclis üyesi Zeynel Er, AK Parti Belediye Meclis Üyeliğine, Milletvekilimiz İmran Kılıç’ın AK Parti Rozetini takmasıyla partimize üye olmuştur. Partinin iyisi kötüsü olmaz. Milletin derdiyle dertleneni, umursamayanı, halkına yakını uzağı, sorun değil çözüm üreteni olur. Ayrıca bir insan kendini nereye ait hissediyorsa, orada mutludur. Milletin evine hoş geldin” ifadeleri kullanıldı.

Er’in AK Parti rozetini takmasıyla birlikte Elbistan Belediye Meclisi’nde de sandalye dağılımı değişti. Cumhur İttifakı, 20 olan sandalye sayısını böylelikle 21’e yükseltti.



