İYİ Parti’den Zafer Bayramı etkinliği

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, farklı bir organizasyonla kutladı.

İYİ Parti Elbistan ilçe Başkanı Yemliha Özcan, tarihimize altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi’nin 97.yıldönümü dolayısıyla hazırladıkları, afişleri şehrin farklı yerlerine astıklarını; günün anlam ve önemini özetleyen broşürleri de şehir merkezinde vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

Ağustos ayının, Türk tarihinde zaferler ayı olarak bilindiğini kaydeden İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, “1071 yılı ağustos ayında Malazgirt meydan muhaberesi ile Anadolu kapıları Türklere açılmıştır. Yaklaşık dokuz asır sonra Osmanlı Devletinin zayıflaması sonrası imzalamak zorunda kaldığı Mondros Mütarekesi hükümleri ileri sürülerek yurdumuzun batı kesimleri işgal edilmiştir. Emperyalist güçlerden aldığı desteklerle iyice şımaran Yunan orduları, Polatlı önlerine kadar gelmişlerdir. Öyle ki; top sesleri Ankara’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bile duyulur olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Paşa’ya, ordunun başına geçerek bizzat vatanın kurtarılmasını sağlayacak savaşı sevk ve idare etme görevi vermiştir. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa, bütün hazırlıkların tamamlanması sonrası, 30 Ağustos 1922 tarihinde taarruz emrini vermiştir. Kendisi de zafer tepeden harekatı yönetmiştir. 30 Ağustos’ta başlayan büyük taarruz 9 Eylül’de düşmanın denize dökülmesi ile sonuçlanmıştır.

26 ağustos 1071, Anadolu’nun Türklere yurt olmasının yolunu açmış. 30 Ağustos 1922 ise ünlü tarihçi Sayın İlber Ortaylı’nın ifadesi ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun tapusu olmuştur. Anadolu, Türk yurdudur, ilelebet öyle kalacaktır. Bu gün Türkleri Anadolu’dan çıkarma veya yurdumuzu bölme çabaları beyhude çabalardır. Bu millet her zaman bağrından sultan Alpaslanlar, Mustafa Kemal Paşalar çıkaracak cevhere sahiptir. Yüce Türk milletinin ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun zafer bayramını kutlar, daha nice zafer bayramları idrak etmesini temenni ediyorum” dedi.









