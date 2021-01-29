İYİ Parti’den ‘yerel esnafa sahip çık’ kampanyası

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı, ‘Alışverişimizi yerel esnaftan yapalım, memleket ekonomisini güçlendirelim’ sloganı ile kampanya başlattı.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, pandemi süreci nedeniyle zor günler geçiren yerel esnafa destek olmak için kampanya başlattıklarını söyledi.

Salgın sürecinden en çok etkilenen işletmelerin küçük ve orta ölçekli yerel esnaflar olduğunu belirten İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte esnafımızın durumu hepimizin malumu. Alışverişlerimizi ulusal market zincirleri yerine yerel esnaftan yaparak onların ayakta durmalarına destek olmak hem ekonomiye hem esnafımıza hem de aile bütçemize katkı sağlayacaktır. Yerel esnaflarımız, kentimizin temel taşıdır. Esnafımız, bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Gün, esnafımıza sahip çıkma günüdür” dedi.

Başkan Gül, “Birlikte birçok zorluğu atlatan halkımızın bu konuda duyarlı olacak ve esnafımızın bir nebze nefes alması noktasında katkı sunacağına inanıyoruz. Hep birlikte omuz omuza vererek bugünler geride bırakacağız. Tüm halkımızı yerel esnafla dayanışmaya, alış verişini kentinin yerel işletmelerinden yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.