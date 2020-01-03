İYİ Parti’den voleybol takımı açıklaması

İYİ Parti olarak spora her zaman destek olduklarını belirten Başkan Gül, voleybol takımı ile ilgili eleştirilerinin de; takımın başarısı ve Elbistan’a olan katkısı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Anket çalışmasının, vatandaşların talebi doğrultusunda yapıldığını ifade eden İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, voleybol takımı kazandırılırken de halka sorulmadığını hatırlattı.

Başkan Gül, şöyle konuştu:

“Öncelikle İYİ Parti olarak spora olan duyarlılığımızı tartışmaya açmayacağımızı bildiririz. Partimiz olarak gençlerimizin spora yönlendirilmesine her zaman destek olacağımızın bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda Elbistan Belediye Başkanı ile yapmış olduğumuz görüşmede şeker fabrikası arazisi içerisinde devam eden ve tamamlanamayan Elbistan Kapalı Spor Salonu inşaatının tamamlaması için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan etmiş durumdayız. Sayfamızda yapmış olduğumuz anket vatandaşlardan gelen talep üzerine yine vatandaşımıza sorulması şeklinde olmuştur. Şu bir gerçek ki; voleybol takımı Elbistan’ımıza kazandırılırken halkımıza sorulmamıştır. Elbistan da bir çalışma yapılmadan önce halka sorularak istişare edilmesi gerektiğine inanmaktayız. Fakat aynı zihniyetin ürünü olan bu yapı halka hiçbir konuyu sormadıkları gibi bizim bunu dile getirip halkımıza sorulmasından dahi rahatsız olmuşlardır. Halktan korkan kişilerin bu açıklamalarını halkımız adına üzüntüyle karşıladık.

‘Elbistan voleybol takımından beklentimiz siyasi açıklamalar yapmalarından ziyade, Elbistan’ı temsil noktasında oynadığı maçları kazanması ve sıralamalarda üst sıralarda olmasıdır’ diyen Başkan Gül, “Voleybol takımımız bugüne kadar 11 maç yapmış olup, 7 maçı kaybetmiş ve 4 maç kazanabilmiştir. 12 takımın bulunduğu ligimizde 10. sırada yer almaktadır. Beklentimiz konuşmaktan çok çalışmaları yönündedir. Elbistan’da voleybol takımının kullanabileceği tek bir saha mevcut değildir. Alt yapı hesaplanmamıştır. Tek bir vatandaşın dahi fikri alınmamıştır. Biz yaptık oldu. Kimse bizi eleştiremez zihniyeti ile hareket edilmektedir. Voleybol takımına sormak istediğimiz soru ise bugüne kadar yapmış oldukları 11 maçın kaç tanesini Elbistan’da gerçekleştirmiştir. Elbistanlı gençler 150 km mesafede yapılan maçlar sayesinde nasıl spora özendirilmektedir?” ifadelerinde bulundu.

Elbistan halkından takımla ilgili şeffaflık noktasında eleştiriler geldiğini kaydeden Başkan Gül, “Voleybol takımı, Elbistan şehri için tanıtım çalışması yaptığını ileri sürerken takımımızın fikstür de ismi Kahramanmaraş-Elbistan Voleybol Takımı olarak geçmektedir. Tanıtım çalışmamız Elbistan’dan çok Kahramanmaraş üzerine yapıldığı izlenimi vermektedir. Elbistan halkından bize gelen en yoğun şikâyet ise yönetimin şeffaf olmadığı yönündedir. Yapılan bağışların gönüllülük esasına dayanıp dayanmadığı eleştiriler arasındadır. Bu konuda takım yöneticilerini şeffaf olmaya davet ediyoruz. Gelirlerini ve giderlerini halkımıza izah etmeleri gerektiğini düşünmekteyiz” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, son olarak, “Yapılan açıklamada sporun evrenselliğine vurgu yapılmıştır. İYİ Parti olarak bu sözün arkasında olduğumuz bilinmesi gerekmektedir. Spor evrenseldir. Sporun dini, ırkı, milleti, partisi olmaz, olamaz. Voleybol takımı yöneticilerinden beklentimiz siyasi parti sözcülüğünden çok halkın takımı olmaları yönündedir. Herkes şunu bilmelidir ki; İYİ Parti Elbistan Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri olarak Elbistan’ın tüm sorunlarını ve bu sorunlara çözümleri halkımız ile tartışmaya ve istişare etmeye devam edeceğiz. Derdimiz kimseyi tenkit etmek değil halkımızla istişare ederek daha sağlıklı kararlar alınmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.