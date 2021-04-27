İYİ Parti’den suç duyurusu

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, partisinin bir belediye meclis üyesinin Elbistan Belediyesi Encümenine sunduğu dosyalarla ilgili işlem yapılmadığını gerekçe göstererek Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, parti yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Elbistan Adliyesi’ne giden İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, başvuru sonrasında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir gündemi meşgul eden Belediye Meclis Üyemiz ve Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz arasında yaşanan polemik üzerine bugün Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk, bu işlem süresinde bizi iyi karşılayan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür ederiz. Harita mühendisi olan Meclis Üyemizin Elbistan Belediyesi Encümenine sunulan dosyaları incelenme adı altında geciktirildiği ayan beyan ortadadır, öyle ki aynı dosyalar başka harita mühendisi meslektaşına devredildiğinde anında Encümenden geçmiştir.

Bu süreçte yaşanan Belediye Meclis Üyemizin itibar ve maddi kayıpları göz önünde bulundurularak, konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”