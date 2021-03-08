İYİ Parti’den Kadınlar Günü kutlaması

İYİ Parti Elbistan Kadın Politikaları Başkanlığı’nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Uzun Çarşı girişinde stant oluşturan İYİ Parti Elbistan Kadın Politikaları Başkanlığı, kadınlara karanfil hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Etkinlikle ilgili değerlendirme yapan İYİ Parti Elbistan Kadın Politikaları Başkanı Sevinç Uz, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü genelde dünya kadınlarına, özelde Türk kadınlarına, daha da özelde Kahramanmaraşlı kadınlarımıza kutlu olsun.

Kadının Türk töresindeki yerinin yegane temsilcileri olan Altan Can Hatun, Tomris Hatun gibi yüce büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anmakla birlikte töremizin gereği kadını el üstünde tutan Cumhuriyet değerlerine sadakatle bağlılığımı tekrar tekrar duyuruyoruz. Bu Cumhuriyet ki harcında Nene Hatun’un emeği, tuğlasında Halide Edip’in tutkusu, çatısında Sabiha Gökçen’in bağlılığı, duvarında Afet İnan’ın bilimi olan Türk Cumhuriyeti! Bu Cumhuriyet ki tüm dünyaya örnek olacak şekilde kadınlara seçme ve seçilme hakkını ilk teslim eden Türk Cumhuriyeti. Bu gururu bizlere yaşatan yüce Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum, ruhu şad olsun Türk kadını emanetine sahip çıkıyor” dedi.

Kadın cinayetlerinin son bulması için mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Uz, “Bunların yanında günümüzde Türk kadınlarının yaşadıkları sıkıntıları, aile içi şiddeti, yanlış erkek terörünü engellemek adına atılan adımların desteklemekle birlikte katledilen tüm kadınlarımız adına eyleme geçirmek için mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mücadele Şule Çet için, bu mücadele Özgecan Aslan için bu mücadele simgeleşmiş bu isimlerin dışında sessizce öldürülen kadınlar için.

Ve Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözüne tekrar tekrar vurgu yapmakta fayda var ki; “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” ifadelerinde bulundu.

Kendilerine karanfil hediye edilen kadınlar da İYİ Parti Elbistan Kadın Politikaları Başkanlığı’na teşekkürlerini belirttiler.







