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İYİ Parti’den ‘İyilik Şölenine’ davet

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, 4 Eylül Çarşamba günü ‘İyilik Şöleni’ adı altında düzenleyecekleri konsere tüm Elbistanlıları davet etti.

İYİ Parti’den ‘İyilik Şölenine’ davet
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İYİ Parti Elbistan İlçe Teşkilatı, 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Gökyüzü Kır Düğün Salonu’nda ‘İyilik Şöleni’ düzenleyecek. Şölende, şiir dinletilerinin yanı sıra Kırşehirli Yaşar ve Salih Kıraç sahne alacak. Tüm Elbistanlıları şenliğe davet eden İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, “Yaz mevsiminin sonuna geldik. Bu hafta sonu da okullar açılacak. Hayat tekrar hareketlenecek. Biz de toplum hayatının hareket kazanacağı bu sürece, hemşerilerimizin moral depolayarak başlaması için mütevazi bir programla katkı sunmak istedik. Konser programımız, siyasi bir faaliyet değildir. Bütün hemşerilerimizin müzik dinleyerek gönüllerince vakit geçireceği bir program olacaktır. Tüm hemşerilerimizi programımıza bekliyoruz” dedi.

 


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