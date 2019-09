İYİ Parti’den ‘duruşma’ açıklaması

İlk duruşmanın ardından Elbistan Adliyesi önünde AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur’u kınayan Başkan Özcan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim günleri adaylar ve teşkilatlar, sandık bölgelerini dolaşarak oy verme işlemlerini yerinde görürler. Bu artık gelenekselleşmiş bir faaliyettir. 31 Mart Yerel Seçimlerinin yapıldığı gün Millet İttifakı Adayı Sayın Abdullah Paksoy da aynı şeyi yapmış ve sandık bölgelerini dolaşmıştır. Bir okulda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sayın Dilek Çevik ile karşılaşmıştır. Açılan bir dava olduğundan ve yargı süreci devam ettiğinden, konunun tafsilatının verilmesinin yanlış olacağını düşünüyoruz.

Duruşmaya AK Parti Teşkilatının ve AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur’un da katıldığı ve duruşma sonrası, başta Millet İttifakı Adayı Sayın Abdullah Paksoy olmak üzere, Millet İttifakını şiddete taraf göstermiştir. Kendilerinin kadınların siyasette olmasının önünü açtıklarını ifade etmiştir. Yapılan açıklama, bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Kamuoyunca bilinmesini isteriz ki: olayda şiddet var mı, tehdit var mı yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır.”

Paksoy’un, zorbalık ve kadına şiddet uygulamakla suçlanmasının yanlış olduğunu savunan Başkan Özcan, “Sayın Abdullah Paksoy adliye önünde kalabalık desteğine ihtiyaç duymuş olsaydı, bizlere söyler ve gereğini yapardık. Sayın hanımefendi kendilerinin kadının siyasette olmasını istedikleri söylerken; İYİ Partinin Genel Başkanın Sayın Meral Akşener olduğunu herhalde unutmuşlar, ayrıca İYİ Partinin, Parti tüzüğünde yönetimlerde yüzde 25 cinsiyet kotası olduğunu bilmeden bu cümleyi kurmuştur. Sayın Abdullah Paksoy’u alenen kadına şiddet uygulamakla ve zorbalıkla suçlamıştır. Sayın Abdullah Paksoy on yıl kesintisiz Elbistan Belediye Başkanlığı yapmıştır. On yıl boyunca şiddet uyguladığı kadın, erkek bir kişiyi gösterebilirler mi? Bırakın on yıllık belediye başkanlık dönemini, Sayın başkanın hayatı boyunca birine zorbalık yaptığını ispatlayabilirler mi? Bu mümkün değil” dedi.

‘Biz İYİ’ler olarak iyi olmaya devam edeceğiz’ diyen İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, “31 Mart seçimleri sonrası hem teşkilat olarak hem de şu an mecliste bulunan 11 üyemizle Elbistan ve Elbistanlının yararına olan konularda, Elbistan’da huzur ortamının oluşması ve devamı için yapıcı olmaya özen gösterdik. Biz İYİ’ler olarak iyi olmaya devam edeceğiz. Sayın Ayşe Cesur’u bu mesnetsiz açıklamalarından dolayı şiddetle kınıyorum. Kendisinin bu dava üzerinden Elbistan’a gerginlik sokma eğiliminde olduğunu tahmin ediyorum. Davanın takipçisi olacaklarını belirtmişler, İYİ Parti camiası olarak biz de takipçisi olacağız. Buradan İYİ Parti camiasına ve Sayın Abdullah Paksoy’u sevenlere, davanın ikinci duruşmasının yapılacağı 11 Aralık 2019 tarihinde Elbistan Adliyesi önünde olacağımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Özcan, son olarak Elbistan Belediyesi’nce yapılan kadın dinlenme evinin açılış törenine, davetli olmalarına rağmen, Cesur’un yaptığı açıklamaya tepki olarak katılmayacaklarını da dile getirdi.