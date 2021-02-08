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İYİ Parti’den Ceyhan’a kanalizasyon atığı bırakılmasına tepki

İYİ Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Genç, kanalizasyon atıklarının Ceyhan Nehri’ne bırakılmasına tepki gösterdi.

İYİ Parti’den Ceyhan’a kanalizasyon atığı bırakılmasına tepki
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Ceyhan Nehri’ne, Alparslan Türkeş Bulvarı kıyısındaki kanalizasyon bacasından atık karışıyor. Uzun süredir devam eden kirliliğe karşı önlem alınmadığını belirten İYİ Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Genç, bu olumsuzluğun nehirdeki canlıları ve insan sağlığını tehlikeye attığını dile getirdi.

Daha önceki yıllarda, nehre karışan atıklar nedeniyle balık ölümleri gerçekleştiğini hatırlatan Genç, yetkililerin de bu konuya duyarsız kaldıklarını savundu.

Genç, “İlçe merkezindeki Ceyhan ve Yunus Emre Mahallesi’ndeki kanalizasyon hattı, artan nüfusla birlikte yeterli gelmediği için atıklar Ceyhan Nehri’ne karışıyor. Kentin göbeğindeki bu duruma karşı ise, yıllardır kalıcı çözüm üretilemedi. Yetkililerin artık sesimizi duymasını istiyoruz. Burada nehir kirletiliyor. Rögar kapakları açılmış bir durumda. Elbistan’ın altyapı sorunu var. Havamız kirlendi zaten. Suyumuz da kirlenmesin” şeklinde konuştu.


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İYİ Parti’den Ceyhan’a Kanalizasyon Atığı Bırakılmasına Tepki