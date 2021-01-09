İYİ Parti’den basın açıklaması

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, Elbistan Belediyesi’nce yapılan basın açıklamasına cevaben değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti olarak, ilçedeki bir otobüs firması personelinin işten çıkarılması konusunda sözlerinin arkasında olduklarını vurgulayan Başkan Gül, “Herkes bilsin ki İYİ Parti dağ gibi ayaktadır. Söylediği her sözün arkasındadır ve bu memleketinin öz evlatlarının da arkasındadır” dedi.

Başkan Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün sosyal medya hesabımızda açıkça belirttiğimiz üzere Elbistan Belediye Başkanını eleştirdiği için arkadaşımız baskı ve tehdit ile işten atılmıştır. Yaptığımız açıklama sebebi ile belediye başkanlığı tarafından bizler ve il başkanlığımız hakkında basın açıklaması yapmıştır. Bizler hakkında yargı yoluna başvurulacağından bahsedilmiştir.

Herkesin bilmesini isteriz ki biz hiçbir zaman doğruluğundan emin olmadığımız ve sözüne güvenmediğimiz bir paylaşım yapmayız. Bizler yargıdan çekinecekte değiliz. Şu bilinsin ki yargıya başvurmanız bizim hoşumuza da gider. Haklı davasını savunan bizler sizin hiçbir tehdidinize boyun eğmeyeceğiz. Ayıbınızın ortaya çıkması açısından yargı önünde hesaplaşmamız bizler için çok ama çok yerinde olacaktır. Sizlerden beklentimiz adliyemize gittiğinizde Karaelbistan ile ilgili açıklamalarımızı da yargıya taşımanızı bekleriz. Meclis üyesinin kendi akrabalarının arsalarının tür değişikliğini de yargıya taşımanızı rica ederiz.

Yine Balıkesir’den ithal getirdiğiniz işçileri işe almak için Elbistanlıların öz evlatlarını işten atmanız nedeniyle devam eden davalarını kontrol ediniz. Daha önce bu işçileri haksız yere işten çıkarılması nedeniyle kaybettiğiniz davalardan belediye ne kadar tazminat ödeyecek onlara da bakınız. Sizin aldatmalarına gelmeyen belediye meclis üyelerimizin bu işçileri işten çıkarmaya haklı sebep oluşturmak için kadroları kaldırmak istediğinizden de bahsedin.

Sayın Mehmet Gürbüz, Elbistan imar planında yer alan haklı itirazları da toplu olarak ret ettiniz. O itirazlarla ilgili açılan davalara da bakınız. Vatandaş haklı işinde dahi süründürmeden hakkını alamamasını adli makamlara açıklamanız yerinde olacaktır. Zulüm sizi abad etmez Sayın Mehmet Gürbüz. Seçilmiş başkanımıza çağrımızdır. Seçilmiş meclis üyelerimiz karar dahi almadan basında şov yapmak için hal esnaflarına müjdeler vermeyin. Seçilmiş insanların iradesine siz de biraz saygı gösterin. Sizler manipüle etmeyi ve algı oluşturmayı çok iyi bilirsiniz. Benimle yaptığınız görüşmeleri dahi kendi meclis üyelerine çarpıtarak anlatmanın üzerinden 1 hafta dahi geçmemiştir. Siz kimi algı oluşturmak ile suçluyorsunuz.

Herkes bilsin ki İYİ Parti dağ gibi ayaktadır. Söylediği her sözün arkasındadır ve bu memleketinin öz evlatlarının da arkasındadır. Sizlerin de sözlerinizi inkar etmeyeceğiniz günler görmek dileğiyle. Daha önce de söylediğimiz gibi; zalimler sultanı meydan senindir, elinden geleni ardına koyma!”