İYİ Parti’de bayram coşkusu

Parti teşkilatındaki organizeye İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko Ortaklar Kurulu Başkanı Av. Kerim Yılmaz, Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan ve partililer katıldı.

Bayramlaşma programının açılış konuşmasını İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan yaptı. Özcan, tüm hemşerilerinin, partililerin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Daha sonra söz alan İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ülkede en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında birlik ve beraberlik geldiğini belirten Çabukel, şunları söyledi:

“Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlar, küskünlük ve kırgınlıkların tamamlandığı ve insanların birbirine daha çok kaynaşmaya ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem, belki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden beri; son 4-5 yılı da katarsak insanların daha çok kaynaşmaya ihtiyacı olduğu bir dönem. Bu dönemde kaynaşmaktan başka çaremiz yok. Çünkü tek kurtuluş birlikte yaşamakta ve birlikte bir şeylere çabalamaktan geçiyor. Bu bayram hepimizin bayramı. İnşallah daha çok birlikte oluruz. Yoksa ayrı ayrı da bir şeyler yapabiliriz. Böyle yapılan şeyin de karşılığı olmaz. Biz bir bütün olarak büyüyüp, bir bütün olarak var olup ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet yaşaması adına birlikteliğimizi güçlendirerek devam ederiz.”