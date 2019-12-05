İYİ Parti’de bayrak değişimi

14 aydır İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Yemliha Özcan’ın yerine parti genel merkezi tarafından Av. Hüseyin Gül atandı. İYİ Parti’deki devir teslim töreni, Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel ve partililerin katılımıyla gerçekleşti. Devir teslim töreninde ilk konuşmayı yapan isim başkanlık görevini devreden Yemliha Özcan oldu. Özcan, yeni başkan Gül’ün partiyi daha yukarıya taşıyacağından emin olduğunu belirterek, “İYİ Parti Elbistan İlçe Teşkilatı, tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. 2 yıl önce hep beraber kurduğumuz partimiz, bu arada iki büyük seçim geçirdi. Kurucu ilçe başkanımız Kürşat Ali Yıldırım’ın büyük fedakarlıkla kurduğu teşkilat, 14 ay önce bize tevdi edildi. Bugün de genel merkezimizin tensipleri ile daha önce birlikte yol yürüdüğümüz; iradesinden, ahlakından, edebinden, özgüveninden şüphemiz olmayan Av. Hüseyin Gül arkadaşımıza bu görev tevdi edildi. Kendisi, yönetim kurulunu oluşturup yönetimi devir alacak.

Öncelikle, Av. Hüseyin Gül’ün şahsiyetiyle partimizi bulunduğu noktadan alıp çok daha yukarılara taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Bizler de çocuğumuz olarak gördüğümüz bu partiyi taşırken kendisine ihtiyaç duyduğu ve gerekli gördüğü her yerde yanında olacağımızı beyan ediyoruz. Çalışmalarını destekleyeceğimize söz veriyoruz. Partimize ve kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Özcan, daha sonra başkanlık görevini devrettiği Av. Hüseyin Gül’e parti rozeti taktı.

Özcan’a, bugüne kadarki çalışmalarından dolayı plaket takdim eden İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel ise, “Öncelikle Yemliha Başkanımıza bugüne kadar çalışmaları, bayrağı alıp taşıdığı günleri şerefli bir şekilde geçirdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye şartları ortada. Birkaç haftadır devam eden termik santraller mevzusu var Elbistan’ın. Elbistan’ın sorunu çok. Elbistan’a sahip çıkılmıyor. En son belediye başkanımız, Mahir Bey ve Cumhurbaşkanımıza teşekküre de gittiler. Evet oyu vermiş ve süreyi uzatmış bir insana teşekküre gittiler. Böyle sahipsiz bir ortamda başkanımız elinden geldiğince bu süreci yürütmeye çalıştı. İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini değiştirecek bir siyasi partidir. Güneşi tekrardan doğduracak olan siyasi parti İYİ Parti’dir. Genel Başkanımız da bu anlamda hiç kimsenin arkasında duramayacağı bir lider değildir. Genel Başkanımızın onayı ile Hüseyin Gül kardeşimize bayrak teslimi yapıyoruz. Hüseyin Gül kardeşimiz, inşallah buradaki sorunları dile getirecek. Bundan sonra bu konuda sizlere önderlik edecek Hüseyin Gül kardeşimizi tebrik ediyorum. Kendisinin çalışkanlığından hiç şüphemiz yok. Bu yolda kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül de konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kapılarının herkese açık olacağının altını çizen Başkan Gül, “Güzel sözlerinden ve takdirlerinden dolayı başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Biz bu partinin kurucularındanız. Bu parti, milletin partisi; sizlerin partisi. Biz sadece burada bekçilik yapacağız. Bir bekçi gibi idare edeceğiz. Partimizi sizler yöneteceksiniz. Kapımız herkese açık olacak. Herkesi bir arada tutacağız inşallah. Kendi içimizde birliği ve demokrasiyi sağlayacağız. Ve bunu Elbistan’a, ülkemize yayacağız. Yemliha başkanımıza ve yönetimine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.













