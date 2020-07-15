İYİ Parti İl Başkan adayı Nergiz: “Koltukları değil ayakkabıları eskitmeye geliyoruz”

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkan adayı Neslihan Koca Nergiz, seçim çalışmaları kapsamında Elbistan’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Partisini büyütmek için bu yarışa girdiğini belirten Nergiz, “Kahramanmaraş il başkan adayı olarak, Kahramanmaraş’ımıza, ülkemize inşallah bir şeyler yapmak için yola çıktık. İl başkan adaylığı sürecinde 600 delegemiz var oy kullanacak. Bu delegelerin hepsine ulaştım. Bugün burada olmamın sebebi de bu. İlk önce Elbistan ilçe teşkilatımızı ziyaret ettik, başkanımızla görüştükten sonra delegelerimizle bir arada olduk ve onlarla yüz yüze görüştük. Elbistanlı hemşerilerime neden il başkan adayı oldum bunları anlatmaya geldik. Biz hepimiz biriz. Bizim için burada önemli olan partimizi büyütmek” dedi.

Kendisini, ‘Ben saha siyasetçisiyim, salon siyasetçisi değilim’ sözüyle tanımlayan Nergiz, şöyle konuştu:

“Özellikle il teşkilatıyla ilçeler arasında bir kopukluğun olduğunu gördüm. Teşkilatlanma yapısının sadece bayramlaşmadan ibaret olmadığını düşünüyorum. İlçelerin bütün sorunlarıyla ilgilenen bir il başkanı olmak istiyorum. Bu anlamda özellikle ilçelerle koordineli olması hasebiyle istişare toplantılarına çok önem veriyorum. Nasip olursa ileriki istişare toplantılarını her bir ilçemizde yapmak istiyorum. Bütün delegelerimiz bire bir aradım telefonla görüştüm. İlçe başkanlarımızla delegelerimizle daha da güçlü olacağımızı düşünüyorum.

Ben saha siyasetçisiyim, salon siyasetçisi değilim. Ben bunu her yerde söylüyorum. Ben sahada çalışırım ve oy getiririm. Benim amacım partiyi büyütmek ve oy getirmek. Başka bir şahsi beklentim yok. İnşallah bunu başarırsak, ben il başkanı olarak çalışıp, teşkilatlanmayı güçlü bir şekilde sağlayıp ayakta tutabilirsem inşallah ben vekilimiz, vekillerimizin olacağından eminim. Elbistanlı delegelerimize il delegelerimize şunu söylüyorum rahat siyaset yapsınlar. İnşallah Elbistan’daki siyaset yapmak isteyen bütün il delegelerinin önünü açacağımızın garantisini vermek istiyorum.”

Göreve seçilmesi halinde ilçe başkanlarının değişmeyeceği sözünü veren İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkan adayı Neslihan Koca Nergiz, “Ev ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri ile birebir halkımızla kucaklaşacağız. Onların dertlerini sıkıntılarını dinleyeceğiz. Kongreler bizim toyumuz, düğünlerimiz. Şu an ilçe başkanlarımız mevcut görevlerinde devam ediyorlar. Allah nasip ederse il başkanı olduğumda hiçbir ilçe başkanımın yeri ile oynamayacağım. Onlar benim başımın tacı, bizim uç beylerimiz. Ne geliyorsa elimden geleni yapacağım. Hiçbirini de yerinden alma gibi bir lüksüm yok. Onlar kongre ile geldiler. O nedenle ilçe başkanlarım rahat olsunlar. Dediğim gibi biz çalışmaya geliyoruz. Koltukları değil ayakkabıları eskitmeye geliyoruz. Bu sebeple herkes rahat olsun çalışmalarına devam etsinler. Ben il başkanı olursam inşallah gerekli her türlü desteği vermeye hazırım inşallah” ifadelerini kullandı.



