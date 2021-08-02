İYİ Parti GİK Üyesi Kodaz’dan 6 ilçeye çıkarma

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve GİK Üyesi Av. Günay Kodaz, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu, Afşin ve Göksun ilçelerinde mülki amir ve belediye başkanları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Kent merkezlerinde vatandaşlarla da bir araya gelerek hasbıhal eden Kodaz, halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirme yapan Kodaz, halkın ve vatandaşın nabzını tutmak istediğini ve sorunları bizzat kaynağında tespit etmeyi amaçladığını söyledi.

Vatandaş odaklı çalışmalara önem verdiğini belirten Kodaz, tespit ettiği sorunları da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Merkezi’ne rapor halinde paylaşacağını bildirdi.

Kodaz, ziyaretleri neticesinde tespit edilen sorunların başında, ekonomik kriz, genç işsizliği, tarım girdilerindeki pahalılık gübre, mazot, sulama için kullanılan elektrik bedelinin yüksek olması, alım gücünün düşmesi, çevresel ve altyapı ile üstyapıdaki eksikliklerin göze çarptığını anlattı.

Kodaz; “Bizim bu ziyaretlerdeki amacımız Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in selamlarını iletmek ve sorunları ilgililerden bizzat dinleyip, sağlıklı çözüm önerileri geliştirmek ve ilgililere halkın sesini duyurmak, çözümlere katkı sunmaktır” dedi.

Kodaz, kendisinin ziyaretini kabul eden herkese ayrı ayrı teşekkürlerini ileterek, sonraki ziyaretlerine Andırın, Çağlayancerit, Pazarcık ve Kahramanmaraş merkeze gerçekleştireceğini söyledi.