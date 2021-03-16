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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i Elbistan’a davet ettiler

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Elbistan’a davet ettiklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i Elbistan’a davet ettiler
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Genel Başkan Akşener’in, Elbistan’a özel bir sevgisinin olduğunu dile getiren Başkan Gül, “Sayın Akşener’i en kısa zamanda ilçemizde ağırlamak istiyoruz” dedi.

İYİ Parti Kahramanmaraş Divan Kurulu ve İlçe Başkanları, İYİ Parti Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. İYİ Parti Kahramanmaraş heyeti, Ankara çıkarmasında İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener, Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Tolga Akalın, Uğur Poyraz ve Yavuz Ağıralioğlu ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara programı hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, ziyaretin oldukça samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Partisinin Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere parti kurmaylarıyla Elbistan’ın sorunlarını görüşme imkanı bulduklarını belirten Başkan Gül, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Elbistan’a duyduğu özel sevgiyi dile getirdi. Elbistanlılara muhabbet ve selamlarını iletti. Kendisine ilçemizle ilgili sorunları anlattık. Kendisini Elbistan’da ağırlamak istediğimizi belirttik. Sayın Genel Başkanımız da en kısa süre içerisinde Elbistan’a gelmek istediğini dile getirdi. Ziyaret tarihi ile ilgili planlama netlik kazandıktan sonra Sayın Genel Başkanımızı en iyi şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın ile Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Mehmet Tolga Akalın, Sayın Uğur Poyraz ve Sayın Yavuz Ağıralioğlu’na sıcak karşılamaları ve nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Başkan Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le selfie çektirerek samimi ziyareti sonlandırdı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşeneri Elbistana Davet Ettiler