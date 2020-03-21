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İYİ Parti Gençlik Kolları’ndan yaşlılar için gönüllülük hareketi

İYİ Parti Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle süreci evinde geçiren 60 yaş üstü yaşlıların alışverişlerini gönüllü olarak yapacak.

İYİ Parti Gençlik Kolları’ndan yaşlılar için gönüllülük hareketi
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 İYİ Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Genç, koronavirüs salgını kapsamında özellikle yaşlı vatandaşların evlerinden çıkmamaları yönündeki uyarıların önemine değindi. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 maddelik tedbir kararına harfiyen uyulması gerektiğini anlatan Başkan Genç, bu doğrultuda da 60 yaş üstü yaşlılar için gönüllülük esasına dayalı bir karar aldıklarını söyledi.

Başkan Genç, şöyle konuştu:

“Dünyayı sarsan ve pandemi olarak duyurulan koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de görülmesinden itibaren devletimizin ve partimizin genel merkezinin aldığı önlemleri özenle takip ediyor ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte evimizde kalmaya özen göstererek ilçe başkanımızın kararıyla parti binamızı da kapattık. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı 14 maddelik tedbir kararına harfiyen uyuyor ve halkımıza da bu doğrultu da çağrı yapıyoruz. Lütfen evinizde kalın.”

Yaşlılara hürmetin atalarımızın bize bıraktığı önemli bir miras olduğu düşüncesiyle bu dayanışma örneğini sergilemek istediklerinin altını çizen İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Oğuzhan Genç, “Evlerinde kalarak sürece destek veren 60 yaş üstü hemşerilerimiz için biz de elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Atalar mirasıdır, yaşlıya hürmet ve hizmet. Miras aldığımız gelenek doğrultusunda; koronavirüs salgını sürecini Elbistan’da evinde geçiren 60 yaş üstü büyüklerimizin alışverişlerine koşturmayı görev edinen gençlerimize 0531 526 0809 ve 0552 946 0736 numaralı telefonlardan irtibat kurabilirsiniz” diye konuştu.  


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İYİ Parti Gençlik Kolları’ndan Yaşlılar Için Gönüllülük Hareketi
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