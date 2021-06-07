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İYİ Parti Afşin Belediye Meclis Üyesi hayatını kaybetti

İYİ Parti Afşin Belediye Meclis Üyesi emekli müftü Bilal Polat hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi, Afşin’de kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İYİ Parti Afşin Belediye Meclis Üyesi hayatını kaybetti
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İYİ Parti’nin Elbistan İlçe Teşkilatı’nın kurucu yönetim kurulu üyelerinden olan İYİ Parti Afşin Belediye Meclis Üyesi emekli müftü Bilal Polat yaşamını yitirdi. Polat’ın cenaze namazına İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, Afşin İlçe Başkanı Mehmet Ali Taşkale, Göksun İlçe Başkanı Ali Arslan ve Ekinözü İlçe Başkanı Bilal Kaplan ile parti yöneticileri meclis üyeleri ve Polat’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Polat’ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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İYİ Parti Afşin Belediye Meclis Üyesi Hayatını Kaybetti