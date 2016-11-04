İtfaiyeden yangın kontrolü ve denetimleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiyesinin yaptığı kontrol ve denetimlerin, yangın riskini azalttığı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Amirliği’nin 2016 yılının ilk 10 ayında 1000’den fazla işyeri ve binayı yangın tedbirleri yönünden kontrol ettiği ve gerekli prosedürü uyguladığı belirtildi.
Konu ile ilgili olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; her yıl periyodik yapılması planlanan kontroller sonunda, yangın riskinin önemli oranda azalmasının hedeflendiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
“Denetim ve ruhsat birimimiz, binaların ve iş yerlerinin yangın güvenliğine uygunluğu hususunda yaptıkları denetimlerde, olası yangınlarda can ve mal kaybını önlemeyi temel esas olarak almaktadır. Ancak zaman zaman, yangın tedbirleri yönünden, zaman zaman yanlış veya eksik durumlarla karşılaşılabilmektedir. Yangın önlemlerinin uygunluğu kontrolleri sırasında, yanlışlıkların düzeltilmesi ve eksikliklerin tamamlanması konularında, mevzuatlar çerçevesinde azami gayret gösterilmesine rağmen, bazı bina ve işyeri sahipleri tarafından olumsuz yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır. Hatta bu yaklaşımlar bazen sosyal medya üzerinden, kurumumuza yönelik olumsuz algı oluşturma çabasına dahi dönüştürülmektedir. Göz ardı edilmemelidir ki; mevzuatlar gereği, yapılan yangın güvenliği kontrol ve denetimleri, ilgili işyeri ve binadaki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumayı amaçlamaktadır. Hiçbir şey, bina sahipleri ve vatandaşlarımızın hayatından daha önemli değildir. Yangının öncesini düşünmek ve tedbir almak, sonrasında yapılması gerekenlerle karşılaştırılamayacak kadar basit ve az maliyetlidir. Zira yangınlar önlenebilir bir felakettir.”