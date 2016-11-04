İtfaiyeden yangın kontrolü ve denetimleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiyesinin yaptığı kontrol ve denetimlerin, yangın riskini azalttığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Amirliği’nin 2016 yılının ilk 10 ayında 1000’den fazla işyeri ve binayı yangın tedbirleri yönünden kontrol ettiği ve gerekli prosedürü uyguladığı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; her yıl periyodik yapılması planlanan kontroller sonunda, yangın riskinin önemli oranda azalmasının hedeflendiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: