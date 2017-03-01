İtfaiyeden eğitim ve tatbikat

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin başta okullar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara yönelik yürüttüğü yangın eğitim ve tatbikatları, hız kesmeden aralıksız devam ediyor.

Konu ile ilgili olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre; 2016 yılında 309 kurumda 46 bin 596 kişiye bire bir eğitim ve tatbikat verilirken, 2017 yılının ilk iki ayında bu rakam, 161 kurumda, 12 bin 230 kişi olarak gerçekleşti.

Hedeflerinin yaş sınırı gözetmeksizin, kamu ve özel kurumlar ile sitelerde tüm şehre ulaşmak, yangın ve afetlere karşı korunma bilinci geliştirmek olduğunu açıklayan Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Cahit Küçükönder, “Yangına her an hazırız ancak, verdiğimiz eğitimlerle bu olasılığı en aza indirgemeyi amaçlıyoruz” dedi.

İtfaiyenin tüm il geneline yaydığı ve her yıl periyodik olarak devam ettiği eğitimler, yaş gruplarına göre, yangın tedbirleri, yangın ve doğal afet anında yapılması gerekenler, sonrasındaki doğru hareket tarzı hakkında çeşitli sunumlar ve tatbikatlar ile son buluyor.



