İtfaiyeciler 7 bin 587 olaya müdahale etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılında müdahale edilen olayların rakamları açıklandı. Kahramanmaraş İtfaiyesi personeli tarafından şehir genelinde toplamda müdahale edilen 7 bin 587 olayın 5 bin 153’ü ev, iş yeri, orman ve araç gibi yangın türleri olarak kayda geçti. İtfaiye ekiplerinin yangınların yanı sıra bin 994 kurtarma olayı ve 440 trafik kazasında da aktif görev aldığı bildirildi.

Kahramanmaraş İtfaiyesi yıl içinde müdahale edilen olayların yanı sıra Elazığ’da meydana gelen deprem üzerine Elazığ ve Malatya’da oluşturulan Geçici Barınma Merkezlerinde de görev aldı. İki araç ve sekiz personeliyle afet bölgesine giden Kahramanmaraş İtfaiyesi, depremzedelere destek oldu. Yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş, 7/24 görev başında olduklarını belirtti.

Yoldaş, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 7/24 şehrimizin hizmetindeyiz. Teşkilatımıza gelen ihbarlar ile ilgili olarak çok kısa sürede olay yerine ulaşmak için canla başla çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde doğal afetler de yaşadık. 2 ekibimiz Elazığ’da depremzede hemşerilerimizin yanında yer aldı. Rabbim milletimizi afetlerden korusun. Biz şehrimiz için görevimizi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.







