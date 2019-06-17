Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İtfaiye, çiftçinin bir yıllık emeğini kurtarmak için seferber oldu

Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde bir arpa tarlasında çıkan yangın, Elbistan ve Afşin itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alınırken; alevler yaklaşık 70 dönüm ekili alanı küle çevirdi.

İtfaiye, çiftçinin bir yıllık emeğini kurtarmak için seferber oldu
 

Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde bir arpa tarlasında çıkan yangın, Elbistan ve Afşin itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alınırken; alevler yaklaşık 70 dönüm ekili alanı küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde bir çiftçinin arpa ekili tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Biçilmeyi bekleyen başakları tutuşturan alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tarlanın tamamını kapladı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye Elbistan ve Afşin’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çiftçinin bir yıllık emeğinin tamamının küle dönmemesi için büyük uğraş verdi. Alevler, uzun çabanın sonucunda kontrol altına alındı. Olayda yaklaşık 70 dönümlük alan yanarak küle döndü.

Tarla sahibine büyük çaplı maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119