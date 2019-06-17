İtfaiye, çiftçinin bir yıllık emeğini kurtarmak için seferber oldu

Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde bir arpa tarlasında çıkan yangın, Elbistan ve Afşin itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alınırken; alevler yaklaşık 70 dönüm ekili alanı küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi’nde bir çiftçinin arpa ekili tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Biçilmeyi bekleyen başakları tutuşturan alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tarlanın tamamını kapladı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye Elbistan ve Afşin’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çiftçinin bir yıllık emeğinin tamamının küle dönmemesi için büyük uğraş verdi. Alevler, uzun çabanın sonucunda kontrol altına alındı. Olayda yaklaşık 70 dönümlük alan yanarak küle döndü.

Tarla sahibine büyük çaplı maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.





