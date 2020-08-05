İtfaiye, cami kubbesine düşen yavru leylek için seferber oldu

İlçeye bağlı Akbayır Mahallesi'ndeki caminin kubbesinin üzerinde bulunan yuvadaki yavru leylek, uçmak isterken düştü. Vatandaşlar, uçamadığı için kubbede mahsur kalan yavru leyleği kurtarmak için çabalasa da başarılı olamadı. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdiven uzatarak yavru leyleği bulunduğu yerden aldı. Yavru leylek daha sonra tekrar yuvasına konuldu.

Mahalle sakinleri, yavru leyleği kurtarmak için seferber olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.







