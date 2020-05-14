İşyerleri kapanan esnaf ve çalışanlarına gıda yardımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Belediyesi ile ortaklaşa olarak ilçede devam ettirdiği gıda paketi yardımı desteğinde koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnafları ve çalışanlarını da unutmadı. İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatan esnaflar ile yaklaşık 1500 kişiden oluşan kalfa ve çalışanlarına gıda paketi dağıtıldı.

Gıda paketi dağıtımı ile ilgili olarak konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanı Halis Yiğitoğlu, “Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Bey’in talimatıyla il genelinde özellikle koronavirüs (Kovid-19) kapsamında işini kaybedenlere, işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza ve onların kalfalarına öncelik veriyoruz. 2 bin adet Elbistan Belediyesi’nin hazırladığı 2 bin adet de bizim hazırladığımız toplam 4 bin adet gıda kolimiz var. Hak sahiplerini belirledik. Elbistan Belediyemizle birlikte bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1500 üyesi olan Esnaf ve Bakkallar Odası ile birlikte tespit ettiğimiz kişilere dağıtımı gerçekleştirdik. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Bilindiği üzere Kovid-19 salgınından dolayı ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de birçok esnafımız alınan tedbirler doğrultusunda işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. Kapalı olan çay ocaklarına, lokantalara, kafeteryalara, kantincilerimize ve çalışanlarına gıda yardımı yapılıyor. İlk günden beri Elbistan esnafının yanında olan Bakanımız Sayın Mahir Ünal Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör bey, Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz beye teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızın odamız üyelerinin kredi almasında çok desteği oldu. Bizim üyelerimizin yüzde 99’u kredi aldı. İnşallah desteklerinin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.



