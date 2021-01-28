İşyerinin deposunu soyarken suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi üzerinde bir doğalgaz firmasının deposundan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca depodan çıkardıkları kalorifer peteklerini atarak kaçmaya çalıştı. 2 şüpheli, olay yerinden fazla uzaklaşamadan yakayı ele verdi. Olayda 3.kişinin de olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, kaçarak izini kaybettirmek isteyen diğer şüpheliyi de olay yerine yakın bir yerde kovalamanın ardından kıskıvrak yakalandı. İsimlerinin E.Ş. (22), M.D. (18) ve E.Ü.(18) oldukları belirlenen şüpheliler, gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Olay yerinde yapılan polis incelemesinde, şüphelilerin depoya kapısını zorlayarak girdikleri belirlendi.

İşlemlerine İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde devam edilen şüphelilerin, Elbistan Adliyesi’ne sevk edilecekleri bildirildi.





