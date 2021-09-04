Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
23 bin parsel etkilenecek, itiraz için askı süresine dikkat
23 bin parsel etkilenecek, itiraz...
Borç yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı
Borç yapılandırma başvuru ve ödeme...
KASKİ, su fiyatlarına zam yaptı
KASKİ, su fiyatlarına zam yaptı
Kaymakam Demir: “Hayat da aşı da ertelemeye gelmez”
Kaymakam Demir: “Hayat da aşı...
Elbistan’a 3’ü uzman 13 hekim atanacak
Elbistan’a 3’ü uzman 13 hekim...
banner191
banner162

İşverenler aşı olmayan personelden PCR testi isteyebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ya da işveren tarafından istenebileceğini öngören yazıyı 81 il valiliğine gönderdi.

İşverenler aşı olmayan personelden PCR testi isteyebilecek
banner167

İlgili yazıda, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu hatırlatıldı.

Aynı zamanda işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İşverenler Aşı Olmayan Personelden PCR Testi Isteyebilecek