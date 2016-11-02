Onikişubat Belediyesi’nin, Türk Kurtuluş Savaşı’nda, düşmana karşı ilk direnişin sergilendiği, ilk zaferin kazanıldığı ve bağımsızlığa olan inancın pekiştirildiği Maraş Milli Mücadelesinin öğrencilere anlatılması amacıyla kültür hizmeti olarak hayata geçirdiği “İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı” kısa filminin çekimleri tamamlandı.

Anadolu’da ilk direnişin sergilendiği Maraş’a ‘Kahraman” unvanı kazandıran “İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı” kısa film projesinde ünlü oyuncu Serdar Gökhan yer aldı.

Çekimleri Kahramanmaraş’ın tarihi mekanlarında gerçekleşen ve başrolünde Türk sinemasının duayeni, son olarak ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisiyle gönüllerde taht kuran ünlü aktör Serdar Gökhan’ın yer aldığı filmde, Reyhan İlhan, Kemal Denizci ve İzzet Lüleci gibi birbirinden değerli sanatçılar rol aldı.

Türk Kurtuluş Savaş’ında, düşmana karşı ilk direnişin sergilendiği, ilk zaferin kazanıldığı ve bağımsızlığa olan inancın pekiştirildiği Maraş Milli Mücadelesi, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in hayata geçirdiği, “İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı” kısa film projesiyle öğrencilere anlatılacak. Maraş’a ‘Kahraman’ unvanını kazandıran Maraşlının yazdığı destanın ana tema olarak işlendiği filmde, 12 Şubat ruhunun günümüzde de devam ettiği mesajı verilecek.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 12 Şubat 1920 tarihinin sadece Maraşlılar için değil tüm Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi. “Maraş’ın düşmanı dize getirmesi tüm yurtta istiklale olan inancı artırdı” diyen Mahçiçek, şöyle konuştu:

“Bu anlamda Maraş destanının tüm Türkiye’de gençlerimiz tarafından bilinmesini, o ruhun idrak edilmesini istedik. İnşallah 12 Şubat’ta, ülkemizin her köşesindeki gençlerimiz bu filmi izleyecek. Maraş’ımızın tarih kokan mekânlarında, vatandaşlarımızın da katkılarıyla çekilen filmimizin çok güzel sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Başta birbirinden kıymetli sanatçılarımız olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Maraş halkının da rol aldığı filmle ilgili görüşlerini aktaran Serdar Gökhan, “Tarihi filmlerde rol almayı hep sevdim, bu projede, bu ülkenin en önemli mücadelesini ve Maraş halkının onurlu direnişini anlatıyor. Bu nedenle çok severek rol aldım. Gençlere tarihimizi, filmlerle ve dizilerle çok daha kolay anlatabiliriz. Ben 6 gün Kahramanmaraş’ta kaldım, halkla sohbet ettim. Anadolu insanın cömert duruşuna bir kez daha tanıklık ettim. Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek ve ekibi emek ve özverileriyle bu projenin hayata geçmesini sağladı. Güzel bir çalışma ortaya çıkacak ve gençlerimiz kendi tarihlerinden ilham alacakları bir film izleyecekler” dedi.