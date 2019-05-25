İstiklal Üniversitesi’nin gelecek vizyonu değerlendirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından planlanan toplantıda İstiklal Üniversitesi’nin temellerinin güçlü atılması gerektiğinin altı çizilirken Kahramanmaraş, Elbistan ve Göksun’a en yüksek katkıyı sağlayacak fakülte bölümlerin açılması yönünde fikir birliğine varıldığı belirtildi.

Bünyesinde Elbistan Mühendislik Fakültesi’nin yanı sıra Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi yer alan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin yerleşke kurulumu ve yapılanma süreci devam ediyor. Elbistan’da yer alması planlanan yerleşkesi ile ‘Elbistan Üniversitesi’nin’ temeli olarak görülen İstiklal Üniversitesi’nin, açılacak bölümleri ile fakültelerinin değerlendirildiği toplantı Ankara’da yapıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç ile kurum bürokratları, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ün katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Kahramanmaraş, Elbistan ve Göksun’a yapılacak olan sağlık ve mühendislik ağırlıklı yükseköğretim bölümleri değerlendirildi.

İstanbul’da yenilenecek seçim çalışmalarını koordine ettiği için toplantıya katılamayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile yapılacak istişarelerin ardından YÖK Başkanlığı; Kahramanmaraş, Elbistan bölgenin kalkınmasını destekleyecek, teknolojik ve bilimsel katkıları ile ticareti ve istihdamı canlandıracak, fakülte ve Yüksekokulların açılması için TBMM nezdinde milletvekillerinin desteği ile kanun çalışmalarını yapacak. Çıkacak kanunla birlikte Kahramanmaraş’a, Elbistan’a fakülteler yüksekokullar kazandırılacak.

Elbistan’da kurulacak kampüsün altyapısı hazırlanırken bir yandan da üniversite bünyesinde Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile diğer fakültelerin Elbistan’da öğrenci almasıyla ilgili yer teminin yapılması halinde YÖK’e öğretim üyesi talebi için başvurulacağı ifade edildi.