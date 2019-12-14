İstiklal Üniversitesi sürekli işçi alımında özel güvenlik görevlisi alımı için en az lise ve dengi okul mezunu olma ile Valilik tarafından verilen özel güvenlik kimlik kartına sahip olma şartı bulunuyor. Temizlik görevlisi alımında ise en az ilkokul mezunu olunması gerekiyor. Her iki ilana başvuracak adayların 18-35 yaş aralığında olması isteniyor. Personellerin belirlenmesi için 20 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, üniversitenin resmi internet sitesinden duyurulacak.
İstiklal Üniversitesi’nin alacağı 5 personel için başvuruda pazartesi son gün
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 daimi kamu personeli için başvuru süresi, bugün doluyor.
14 Aralık 2019 Cumartesi 17:55
İstiklal Üniversitesi sürekli işçi alımında özel güvenlik görevlisi alımı için en az lise ve dengi okul mezunu olma ile Valilik tarafından verilen özel güvenlik kimlik kartına sahip olma şartı bulunuyor. Temizlik görevlisi alımında ise en az ilkokul mezunu olunması gerekiyor. Her iki ilana başvuracak adayların 18-35 yaş aralığında olması isteniyor. Personellerin belirlenmesi için 20 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, üniversitenin resmi internet sitesinden duyurulacak.