İstiklal Üniversitesi’nin alacağı 5 personel için başvuruda pazartesi son gün

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 2 temizlik görevlisi, 3 silahsız güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanda ilkokul ve lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek. KPSS şartı aranmayan 5 kişilik daimi kamu personeli alımı için başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılıyor. Başvuru için son tarih 16 Aralık 2019 olarak belirtildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 20 Aralık saat 10’da kura çekilişi yapılacak.

İstiklal Üniversitesi sürekli işçi alımında özel güvenlik görevlisi alımı için en az lise ve dengi okul mezunu olma ile Valilik tarafından verilen özel güvenlik kimlik kartına sahip olma şartı bulunuyor. Temizlik görevlisi alımında ise en az ilkokul mezunu olunması gerekiyor. Her iki ilana başvuracak adayların 18-35 yaş aralığında olması isteniyor. Personellerin belirlenmesi için 20 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, üniversitenin resmi internet sitesinden duyurulacak.