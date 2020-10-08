İstiklal Üniversitesi’ne yer tahsisi için inceleme yaptılar

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan’la birlikte İstiklal Üniversitesi’ne yer tahsisi kapsamında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin ilçemizdeki eğitim faaliyetleri sürüyor. Elbistan Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz eğitime başladı. Bugün alan çalışması noktasında değerlendirmelerimiz oldu. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nuri Kahveci ile birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Karşılıklı görüş alışverişi ile en kısa sürede bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci de, bu yöndeki değerlendirmeyi en kısa sürede sonuçlandırmak istediklerini söyledi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ise, “İlçemizde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bir bölümde öğrenci aldı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin ilçemizdeki bu tür ihtiyaçları için elimizden gelen desteği hazırız. Sayın bakanımıza, sayın rektörümüze ve sayın kaymakamımıza destekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan da, İstiklal Üniversitesi’nin, ilçedeki yapılanmasının önemine değinerek, “İstiklal Üniversitesi, Elbistan’daki altyapısını genişletmesini ve sağlamlaştırması ilçemizin geleceği adına önemli. Biz de bu konuda her zaman yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.





