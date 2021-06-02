İstiklal Üniversitesi’ne yeni fakülte kuruldu; bizim fakülteden ses seda yok

8 üniversiteye 9 fakülte ve 1 yüksekokul kurulmasına, 3 üniversitedeki 1 fakülte ve 2 yüksekokulun kapatılması ile 4 üniversitedeki fakültelerin isminin değiştirilmesini ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesine göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne İslami İlimler Fakültesi, Düzce Üniversitesi'ne Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'ne Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi'ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'ne Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi ve İstanbul Kent Üniversitesi'ne Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne kurulan İslami İlimler Fakültesi’nin yerleşkesinin Türkoğlu ilçesinde planlandığı öğrenildi.

Halihazırda en çok öğrencisi Elbistan’da bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde Veterinerlik Fakültesi kurulması yönünde geçtiğimiz yıl başlatılan girişimle ilgili bekleyiş ise sürüyor. Yükseköğretim Kurumu’na yapılan başvurudan olumlu ya da olumsuz bir karar çıkmadı. Elbistan’a kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bölüm sayısı 6’ya çıksa da Elbistan’da bir fakülte kurulması hem şehre sunacağı katma değer hem de İstiklal Üniversitesi’nin kurumsallaşması açısından büyük önem arz ediyor.