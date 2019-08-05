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İstiklal Üniversitesi’nden AYM’nin kararına ilişkin açıklama

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

İstiklal Üniversitesi’nden AYM’nin kararına ilişkin açıklama
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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bir grup akademisyen tarafından yayımlanan bildiride yer alan fikir ve ifadelerin, düşünce özgürlüğü noktasında ele alınamayacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak bizler, her konuda ülkesinin ve milletinin âli menfaatlerinin yanında; devletin bekasını, bölünmez bütünlüğünü hedef alan her türlü fikir ve eylemin ise tam karşısındayız. Bu nedenledir ki, tarih boyunca hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan devletimize karşı, bir grup akademisyen tarafından yayımlanan bildiride yer alan fikir ve ifadelerin, düşünce özgürlüğü noktasında ele alınamayacağına inanmaktayız. Bu vesileyle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ‘hak ihlali’ kararına katılmadığımızı belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

 


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Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

Tavuk olmadan Tara çıkma diye buna denir işte!Hele bir Öğrenci yetiştirin,bir kaç icraat yapın Akademik olarak da sonra SİYASİ YALAKALIK yapardınız ,Aceleniz ne?

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