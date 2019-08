İstiklal Üniversitesi’nden AYM’nin kararına ilişkin açıklama

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bir grup akademisyen tarafından yayımlanan bildiride yer alan fikir ve ifadelerin, düşünce özgürlüğü noktasında ele alınamayacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak bizler, her konuda ülkesinin ve milletinin âli menfaatlerinin yanında; devletin bekasını, bölünmez bütünlüğünü hedef alan her türlü fikir ve eylemin ise tam karşısındayız. Bu nedenledir ki, tarih boyunca hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan devletimize karşı, bir grup akademisyen tarafından yayımlanan bildiride yer alan fikir ve ifadelerin, düşünce özgürlüğü noktasında ele alınamayacağına inanmaktayız. Bu vesileyle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ‘hak ihlali’ kararına katılmadığımızı belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”