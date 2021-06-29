İstiklal Üniversitesi’nde bir fakülte kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 9 üniversiteye 10 yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu. Kararla, 7 üniversiteye ait 13 enstitü, fakülte ve yüksekokul kapatılırken, 5 üniversiteye ait fakülte ve yüksekokulların isimleri ise değişti.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kapatıldı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne haziran ayı başında İslami İlimler Fakültesi kurulmasına da onay verilmişti.