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İstiklal Üniversitesi’nde bir fakülte kapatıldı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesindeki Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Cumhurbaşkanı Kararıyla kapatıldı.

İstiklal Üniversitesi’nde bir fakülte kapatıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 9 üniversiteye 10 yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu. Kararla, 7 üniversiteye ait 13 enstitü, fakülte ve yüksekokul kapatılırken, 5 üniversiteye ait fakülte ve yüksekokulların isimleri ise değişti.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kapatıldı.  

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne haziran ayı başında İslami İlimler Fakültesi kurulmasına da onay verilmişti.

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İstiklal Üniversitesinde Bir Fakülte Kapatıldı