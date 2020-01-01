İstiklal Üniversitesi, sözleşmeli personel alacak

Personeller, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın alınacak.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinde büro personeli ve 1 de mühendis kadrolarında sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Adaylar ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi resmi internet sayfası www.istiklal.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat edebilecek. Başvurular, 13 Ocak’ta sona erecek. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek. Yerleştirme sonuçları www.istiklal.edu.tr adresinde yayınlanacak. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuru yapmayan ya da başvuru yapmasına rağmen göreve başlamayanların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacak. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların yayınlandığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen kurumun ilgili birimine teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecekler.