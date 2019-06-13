İstiklal Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretime devam ederken geçtiğimiz yıl kurulan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne bağlanan Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi sona erdi. 11 programda eğitim verilen okulda, mezun olan 160 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Özalp, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan Küçük Önder, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İlyas Elmas, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Yusuf Köse, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, okul idari ve öğretim kadrosu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını okul birincisi olan Nehir Akgün isimli öğrenci yaptı. Akgün, hayatlarının bir sayfasını kapatırken, diğer sayfasını da yeni beklentiler ve umutlarla açtıklarını söyledi.

Akgün’ün ardından mikrofona davet edilen EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren ise, okulla ilgili bilgiler verdi. Eren, “11’i birinci öğretim ve 2’si de ikinci öğretim olmak üzere 13 programda 1493 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine devam ediyoruz. Yüksekokulumuz, fiziki altyapı ve laboratuar donanımlarını geliştirerek bilirkişilik hizmeti verir haline gelmiştir. Öğrencilerimiz, birçok ulusal yarışmalarda ve kongrelerde, üniversiteler arası spor turnuvalarında dereceler kazanmıştır. Tüm öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Bundan sonra da hiç durmadan çalışmaya devam edeceksiniz. Üstleneceğiniz sorumlulukların gereklerini tam olarak yerine getirmeniz gerekir. Ülkemizi sevip çok çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Törenin son konuşmasını ise Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan Küçükönder yaptı.

Prof. Dr. Küçükönder, meslek yüksekokullarının, işgücüne dinamizm kazandıran eğitim yuvaları olduğuna dikkati çekti. Küçükönder, “Ülkemizin kalkınması, yükselmesi ve uluslar arası arenadaki rakipleri ile rekabet edebilmesi ancak güçlü bir ekonomi ile mümkündür. Bu güçlü ekonomiyi oluşturabilmenin temelinde ise iyi eğitilmiş nesiller ve onların sağlayacağı üretimler vardır. Üretimin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesinde ise meslek yüksekokullarımız ve meslek liseleri ile birlikte çok önemli bir yer tutmaktadır. İşgücüne dinamizm kazandıran genç nesillerin yetişmesini sağlayan meslek yüksekokullarımız, bu yönüyle yüksek öğretimin de vazgeçilmez unsurlarından biridir” dedi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında okuldan mezun olanların, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin ilk mezunu olarak tarihe geçtiklerini belirten Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan Küçükönder, “160 öğrencimiz mezun oldu. İnşallah hocalarından aldıkları bilgilerle alanlarınızda uzmanlaşarak üretimin itici gücü olarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaksınız. Bugünü bizler için özel kılan bir nokta ise, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin ilk mezunlarını vermemizdir. Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi olarak başladığınız eğitim-öğretim hayatınıza, Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ın gayreti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile kurulan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin mezunları olarak ayrılıyorsunuz. Bu kurumun tarihine geçiyorsunuz. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Hocalarımıza da teşekkürü borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törenin son bölümü ise okul bahçesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğrenci andını hep bir ağızdan okuduktan sonra keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini gösterdi.

































