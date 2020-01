İstiklal Üniversitesi, ERASMUS + ECHE Beyannamesini aldı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ERASMUS + ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Beyannamesini aldı.

Elbistan’da eğitim ve öğretim faaliyetlerine ağırlık veren Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), Avrupa Komisyonu tarafından tanınan, uluslararası öğrenci ve personel değişimi yapmaya hak kazanan üniversiteler arasına katıldı. KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Dış İlişkiler Merkez Birimi ERASMUS Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Karteri, ERASMUS + ECHE Belgesini KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül'e sundu. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğrenci, akademik ve idari personel değişim programı kapsamında Polonya'dan 2, Bulgaristan'dan 1 üniversite ile anlaşma gerçekleştirdi. Anlaşma çerçevesinde Polonya'dan Kujawy and Pomorze ve Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw üniversiteleri, Bulgaristan'dan ise Sothy-West Universty Neofit Rilski Üniversitesi ile anlaşma sağlandı.

ERASMUS + ECHE Belgesi'nin İstiklal Üniversitesi'nin uluslararası statüye kavuşması açısından önemli bir adım olduğunu belirten Rektör Sami Özgül, "Bundan sonraki süreçte üniversitemiz öğretim üyeleri, idari personelleri ve öğrencileri yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yaparak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunabilecekler. Bu konuda girişimlerde bulunan ve beyannamenin alınmasına katkı sağlayan ERASMUS Koordinatörümüz İbrahim Karteri hocamıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

ERASMUS Koordinatörü İbrahim Karteri ise, "İstiklal Üniversitesi, artık Ulusal Ajans ve AB Komisyonu Merkezli yükseköğretim faaliyetleri için hibe başvurusunda bulunabilecek. Avrupa Birliği üye ülkeleri ile işbirliği içerisinde öğretim üyesi ve öğrenci değişim aktiviteleri gerçekleştirebilecektir. Bu noktada ilk projemizi de hayata geçiriyoruz. Başvuruları 11 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında yapılabilecek Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği ile Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği ilanlarımızı sitemizde yayınladık. Bu noktadaki çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.