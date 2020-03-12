İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü kutlandı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı, Esentepe Ortaokulu ev sahipliğinde düzenledi.Özel Yıldız Ortaokulu konferans salonundaki program öncesinde okulun mehteran takımının gösterisi izlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Esentepe Ortaokulu müdür yardımcısı Fatih Şekerci yaptı.

‘Mehmet Akif, kalemini cennetteki mürekkebe batırmış şairimizdir’ diyerek sözlerine başlayan Şekerci, şöyle devam etti:

“İstiklal savaşımızın iki kumandanı varsa; askeri ve siyasi alanda Gazi Mustafa Kemal, bu orduyu manevi alanda hazırlayan ise Mehmet Akif Ersoy’dur. Mehmet Akif, kalem bulamadığından ilk mısraı duvara kazır. Her kelimesine binlerce vatan evladının canını feda ettiği İstiklal Marşımız, Akif’in kalemiyle en güzel ifade tarzını bulunur. Akif, İstiklal Marşı’nı milletimize adayarak Safahat isimli eserine almadı. Çünkü o artık milletin marşıydı. Şiirin ilk bölümünde Akif, cepheye seslenir. En son ocak kalıncaya kadar bu toprakların vatan olacağını belirtir. Daha sonra bayrağa seslenir. Onun mahzun olmamasını ister. Daha sonra millete seslenir ve kendi gücümüzün farkına varmamızı ister. Toprak ve vatan kavramını ayırt etmemizi bekler. Bu toprakların altında senin ataların var. Bu memleket senin der. Marşımızın sonunda nazlı hilal, şanlı hilale dönüşür ve dökülen kanlarımız helal edilir. Ondan sonra da bu milletin bağımsız ve hür yaşayacağı ilan edilir.

Akif olmak zordur. Akif olmak, ilim, fikir, dava adamı olmaktır. Akif olmak vatan, millet, bayrak, bağımsız ve hür yaşamaktır. Akif olmak, maddiyata önem vermemek; maneviyatında bile yalnız bırakılmaktır. Akif olmak, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa’yı yaşamında örnek edinmektir.”

Konuşmanın ardından Esentepe Ortaokulu öğrencileri tarafindan milli şair Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı’nı yazma sürecini anlatan drama sahnelendi. Daha sonra öğrenciler şiirler okudu ve öğrenci korosu sahne aldı. Oratoryo gösterisinin ardından program sona erdi.

Programın sonunda, hafta kapsamında düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, plaketleri takdim edildi.

Programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, EMYO Müdürü Muharrem Eren, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, daire amirleri ve kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



