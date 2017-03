İstiklal Marşı’nın Kabulü törenle kutlandı

İstiklal Marşının Kabulünün 96. Yıldönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası nedeniyle düzenlenen program, yoğun katılım ile yapıldı. Programda öğrencilerin hazırlayıp sunduğu gösteriler, büyük alkış aldı.

Hafta dolayısıyla Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu tarafından düzenlenen program, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, okulun Türkçe Öğretmeni Sabri Yüce yaptı.

Yüce, konuşmasında, şu cümlelere yer verdi:

“Milletimiz; canını, dinini, namusunu, geleceğini, kısaca her şeyini kurtarmak için, Kurtuluş Savaşını başlattı. Sefaletler ve imkânsızlıklarla devam eden Kurtuluş Savaşı yüz binlerce şehit verilmesiyle kazanıldı ve ülkemiz düşman işgalinden kurtulup, bağımsızlığını kazanmış oldu. Meclis kurulduktan sonra da her bağımsız milletin olduğu gibi bizim de birlik beraberliğimizi sağlayacak, ordumuza güç verecek ve vatanımızı kurtarmak için çektiğimiz acıları ve gösterdiğimiz kahramanlıkları hatırlatacak bir marşımız olması fikri ortaya çıktı. Bunun için büyük para ödülü olan bir yarışma düzenlendi. Yarışma sonucunda o günleri bizzat yaşayan ve yaşananları en güzel şekilde anlatan Mehmet Akif Ersoy'un şiiri birinci olmuştu. Mehmet Akif bu marşı milletimize armağan ederek, para ödülünü de kabul etmemiştir. İşte Mehmet Akif'in bu şiiri 12 Mart 1921 tarihinde de resmen İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. O günden beri içimizdeki vatan sevgisinin sönmemesi için İstiklal Marşı'mızı okur, o günleri unutmamaya çalışırız. Bizler de atalarımızın bin bir zorlukla kazandığı istiklalimize sahip çıkmalı ve onları her zaman şükranla anmalıyız. Sözlerimi Mehmet Akif'in şu cümlesiyle bitirmek istiyorum; ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”

Öğrenciler tarafından İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi, Hacivat-Karagöz oyunu, oratoryo, Mehmet Akif’e Mektup ve Bayrak şiirinin seslendirilmesinin ardından, programın bu bölümü tamamlandı.

Ödüller verildi

İstiklal Marşının Kabulünün 96. Yıldönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Lise kategorisinde birinci olan İMKB Gazi Mustafa Kemal Lisesinden Mehmet Havan, ikinci olan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Aslıhan Kaya ve üçüncü olan Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mehmet Ali Küçük’ün plaket ve hediyelerini, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun verdi.

Ortaokul kategorisinde birinci olan Ali Tekinsoy Ortaokulundan Zeynep Kaya, ikinci olan Kalealtı Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulundan Zerrin Türkan ve üçüncü olan Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulundan İbrahim Altun’un plaket ve hediyelerini, Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Hasan Ayhan verdi.

İlkokul kategorisinde birinci olan Ertuğrulgazi İlkokulundan Nisanur Demir, ikinci olan Şehit İsrafil Kargı İlkokulundan Tuana Tanrıverdi ve üçüncü olan Türkören Hasan Erdoğan İlkokulundan Fatma Zehra Şahan’ın plaket ve hediyesini, Elbistan Emniyet Müdürü Barış Murat Başol verdi.

Okul Öncesi kategorisinde birinci olan Özel Yıldız Anaokulundan Enes Taşkın, ikinci olan Papatyam Anaokulundan Ayşegül Arslan ve üçüncü olan Sevgi Anaokulundan Hamit Arslan’ın plaket ve hediyesini, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt verdi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.